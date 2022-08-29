لاستعادة السيطرة على خيرسون.. أوكرانيا تشن هجوماً مضاداً

بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً في الجنوب يهدف لإبعاد القوات الروسية إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر واستعادة السيطرة على مدينة خيرسون التي تسيطر عليها موسكو، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الاثنين.

وقال المسؤول المحلي ومستشار الحاكم الإقليمي سيرغي خلان للتلفزيون الأوكراني: "اليوم، شُنت هجمات قوية بالمدفعية على مواقع القوات الروسية على مجمل أراضي منطقة خيرسون. إنها بداية نهاية السيطرة على منطقة خيرسون".

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كما أكد أن للقوات الأوكرانية "الأفضلية" على الجبهة الجنوبية بعد ضربات عدة في الأسابيع الأخيرة استهدفت جسوراً في منطقة خيرسون وهدفت إلى إعاقة العمل اللوجستي للجيش الروسي، بحسب فرانس برس.

تهاجم "في اتجاهات عدة"

يأتي ذلك بعد أن كانت وسائل إعلام أوكرانية قد نقلت في وقت سابق عن المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ناتاليا غومينيوك أن قوات كييف تهاجم "في اتجاهات عدة" عند هذه الجبهة.

وأوردت مجموعة "كاخوفكا" العسكرية الأوكرانية عبر فيسبوك أنها لاحظت انسحاب وحدة من المقاتلين الانفصاليين الموالين لموسكو من مواقعها في المنطقة.

غير أنه تعذر تأكيد هذه المعلومات لدى مصدر مستقل.

أساسية وإستراتيجية

يذكر أن القوات الروسية سيطرت منذ بدء العملية العسكرية على مدينة خيرسون (280 ألف نسمة) على ضفاف نهر دنيبر.

وهذه المنطقة أساسية بالنسبة إلى الزراعة الروسية، كما أنها إستراتيجية كونها تحاذي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس 2014.