مشهد يفطر القلب.. مروحية تنتشل رضّعا من فيضانات باكستان

مع اتساع رقعة المناطق المنكوبة جراء الفيضانات المدمرة في باكستان، وفي مشهد مأساوي، تداول رواد التواصل مقطع فيديو لعملية إنقاذ أطفال بمروحية من وسط الفيضانات المدمرة في باكستان.

Flood relief operation in Tehsil Kuchi, Tehsil Mirpur District Jhal Magsi and Nowshera District Jhal Magsi The operation is being conducted by Army Aviation in the areas

In this difficult time,

Pakistan Army 🇵🇰#PakistanFloods#SaveLives pic.twitter.com/LvRYJzww01 — Tanveer Akhtar (@tanvirakhtar) August 29, 2022

فقد أظهر المقطع انتشال أطفال ورضع ونساء من قلب فيضانات عاتية حاصرتهم بطائرة هليكوبتر تابعة للجيش الباكستاني.

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مقتل أكثر من ألف شخص

إلى هذا، أدت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان إلى سقوط 1061 قتيلا حسب ما أظهرت حصيلة جديدة صادرة اليوم الاثنين عن الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقالت الهيئة إن 28 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول إلى بلدات معزولة تقع في مناطق جبلية في شمال البلاد، حسبما نقلت "فرانس برس".

أضرار بالغة

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مسؤولين قولهم، إن الفيضانات الموسمية هذا العام أثرت على أكثر من 33 مليون شخص - واحد من كل سبعة باكستانيين - ودمرت أو ألحقت أضرارا بالغة بما يقرب من مليون منزل.

نزوح مئات الآلاف

بينما قال مكتب الشؤون الإنسانية، بهيئة الكوارث التابعة للأمم المتحدة، إن 184 ألف شخص نزحوا من مناطقهم بسبب الفيضانات، مع توقع ارتفاع الرقم في الأيام القادمة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات والصور التي تظهر قوة الفيضانات وانجراف منازل ومبان، قالوا إنها تعكس غضب الطبيعة المدمر في باكستان.