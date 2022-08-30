باكستان: إعادة البناء بعد الفيضانات ستكلفنا 10 مليارات دولار

أكد وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال اليوم الثلاثاء أن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقال إقبال في حديث مع وكالة "فرانس برس": "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية، وخصوصاً الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".

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وتغمر المياه ثلث أراضي باكستان بعد أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود.

وأسفرت الفيضانات عن وقوع ما لا يقل عن 1136 قتيلاً وأتت على أراض زراعية حيوية.

وطالت هذه الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي باكستاني من كل سبعة، فيما دُمر حوالي مليون منزل أو تعرض لأضرار جسيمة.

من جهتها، تطلق الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية رسمياً اليوم نداءً للحصول على تبرّعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس الاثنين.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش عن قلقه خلال مؤتمر صحافي، وقال "سيزداد الوضع سوءاً مع استمرار هطول الأمطار".

وأضاف "نخطّط بالتعاون مع الحكومة لتوجيه نداء عاجل من أجل الحصول على 160 مليون دولار لأنشطة المساعدة الطارئة"، مضيفاً أنّه سيتم إطلاق هذا النداء رسمياً الثلاثاء.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة "جمعت بالفعل سبعة ملايين دولار من طريق إعادة توجيه الأموال من برامج أخرى خصوصاً، لتمويل الحاجات الأكثر إلحاحاً" كالغذاء والمياه والمعدّات الطبية والمأوى. كما تمّ تخصيص ثلاثة ملايين إضافية من قبل صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.