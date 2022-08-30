تايوان تطلق أعيرة تحذيرية على طائرة صينية مسيرة قرب إحدى الجزر

أعلن متحدث عسكري أن الجيش التايواني أطلق، الثلاثاء، أعيرة تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حلقت فوق جزيرة صغيرة تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني.

وقال المتحدث إن الطائرة عادت إلى الصين بعد إطلاق الأعيرة.

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وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أعيرة نارية تحذيرية في واقعة من هذا النوع.

هذا وطلبت رئيسة تايوان من جيش الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، الثلاثاء، أن يحافظ على هدوئه في مواجهة المناورات العسكرية الصينية، قائلةً إن تايوان لن تسمح لبكين بإثارة صراع.

وواصلت الصين الضغط العسكري على تايوان خلال الأسابيع التي أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إلى تايبيه أوائل أغسطس الحالي. وردت بكين على هذه الزيارة بمناورات عسكرية ضخمة في المياه والأجواء المحيطة بتايوان. وأطلقت صواريخ فوق الجزيرة، سقط بعضها في المنطقة الاقتصادية اليابانية، ما اعتُبر تصعيداً خطيراً، كما أرسلت أيضاً سفناً حربية وطائرات باتجاه الجزيرة بأعداد كبيرة.

وشددت الرئيسة تساي إنغ وين، الثلاثاء، على ضرورة التزام تايوان بضبط النفس على الرغم من الضغوط اليومية من الصين.

وقالت تساي خلال زيارة إلى مركز للبحرية في بينغو، وهي أرخبيل من عشرات الجزر قبالة الساحل الغربي لتايوان: "كلما زادت استفزازات جنود العدو، كنا بحاجة إلى مزيد من التروي. لن نسمح لأولئك في الضفة الأخرى بإشعال صراع تحت ذرائع واهية".