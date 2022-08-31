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مسؤول انفصالي: أوكرانيا حاولت البحث عن نقاط ضعف لدينا بخيرسون

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قوات روسية في خيرسون (أ ب)
روسيا و أوكرانيا

مسؤول انفصالي: أوكرانيا حاولت البحث عن نقاط ضعف لدينا بخيرسون

بريطانيا: التشكيلات الأوكرانية صدت القوات الروسية في بعض المناطق

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء إن القوات المدرعة الأوكرانية واصلت الهجوم على مجموعات القوات الروسية على عدة محاور في أنحاء جنوب أوكرانيا منذ يوم الاثنين.

وقالت الوزارة في نشرتها المخابراتية اليومية إن التشكيلات الأوكرانية دفعت القوات الروسية للتراجع لمسافة ما في بعض المناطق، مستغلة ضعف الدفاعات الروسية نسبيا.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قوات بلاده هاجمت مواقع روسية على طول جبهة القتال بالكامل، فيما أوقفت موسكو إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي إلى ألمانيا، مرجعة السبب إلى الحاجة للصيانة.

وفي السياق، قال المتحدث العسكري باسم قوات دونيتسك "إدوارد باسورين" في حديثه لـ"العربية" و"الحدث" إن القوات الأوكرانية حاولت في الفترة الأخيرة البحث عن نقاط ضعف واتباعَ استراتيجيات جديدة لتحقيق مكاسب في خيرسون.

في تصريحات خاصة أيضا لقناة العربية، قال رئيس جمهورية دونيتسك الانفصالية دينيس بوشيلين إن التقدم العسكري في المنطقة يحدث بوتيرة غير سريعة، في إشارة إلى المحاولات التي يتم القيام بها لبلوغ الأهداف دون تسجيل خسائر. وقال إن الاهتمام الكبير الآن بمحطة زابوريجيا النووية يجب أن يكون أكثر جدية .

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