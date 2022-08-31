زعماء العالم ينعون غورباتشوف: "رجل دولة فريد غيّر مسار التاريخ"

أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن "حزنه العميق" لوفاة ميخائيل غورباتشوف عن 91 عاماً الثلاثاء، مشيراً إلى أنّ آخر زعيم للاتّحاد السوفياتي السابق كان "رجل دولة فريداً غيّر مسار التاريخ".

وقال غوتيريش في بيان إنّ غورباتشوف "فعل أكثر من أيّ شخص آخر لإنهاء الحرب الباردة سلمياً"، معتبراً أنّه برحيله "خسر العالم زعيماً عالمياً عظيماً، التزم التعدّدية، ودافع بلا كلل عن السلام".

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فيما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن تعازيها لوفاة ميخائيل غورباتشوف الثلاثاء عن 91 عاماً، معتبرة أنّ آخر زعيم للاتحاد السوفياتي كان "قائداً جديراً بالثقة مهّد الطريق أمام أوروبا حرّة".

وكتبت فون دير لايين في تغريدة على تويتر إنّ الراحل "أدّى دوراً حاسماً في إنهاء الحرب البادرة وإسقاط الستار الحديدي. لقد مهّد الطريق أمام أوروبا حرّة. هذا إرث لن ننساه أبداً. أرقد بسلام يا ميخائيل غورباتشوف".

ونعاه رئيس الوزراء البريطاني بقوله: "غورباتشوف كان شجاعا ونزيها".