إسرائيل: لن نلتزم بأي اتفاق مع إيران يضر بأمننا
سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي
قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة إن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها مشددا على أن إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي.
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