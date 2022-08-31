إسرائيل: لن نلتزم بأي اتفاق مع إيران يضر بأمننا

قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة إن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها مشددا على أن إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي.

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