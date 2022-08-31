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إسرائيل: لن نلتزم بأي اتفاق مع إيران يضر بأمننا

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من مباحثات الاتفاق النووي

إسرائيل: لن نلتزم بأي اتفاق مع إيران يضر بأمننا

سفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة إن بلاده لن تلتزم بأي اتفاق يضر بأمنها مشددا على أن إيران تهدد المنطقة والعالم ويجب منعها من السلاح النووي.

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