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وفاة زعيم الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف

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ميخائيل غورباتشوف
ميخائيل غورباتشوف

وفاة زعيم الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل غورباتشوف

المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو: توفي غورباتشوف بعد مرض شديد وطويل الأمد

العربية.نت، وكالات

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توفي ميخائيل غورباتشوف، أول رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ووفق ما أفاد به المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد".

أبرز المحطات في حياة غورباتشوف

وشهد عهد غورباتشوف تحولات كبرى في سياسة البلاد الداخلية والخارجية، ومحاولات إصلاحية أدى فشلها إلى تفكك الاتحاد واستقلال الجمهوريات المكونة له.

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عندما تولى غورباتشوف زعامة الاتحاد السوفييتي في عام 1985، كان الاتحاد السوفييتي إحدى القوتين العظميين الأكبر في العالم.

وبحلول عام 1989، كانت إصلاحاته السياسية الليبرالية، والتي عرفت باسمي "البيريسترويكا" و"الغلاسنوست"، قد غيّرت الشيوعية السوفييتية إلى الأبد، وصنعت له أعداء على اليمين وعلى اليسار على حد سواء.

وبين 1990 و1991 تولّى غورباتشيف منصب رئيس الاتحاد السوفياتي قبل أن يضطر في النهاية إلى الاستقالة في 25 كانون الأول/ديسمبر، في خطوة أدّت لانهيار الاتحاد السوفياتي.

وخلال 1988-1989 أمر بسحب جميع القوات التي شاركت في الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1979 لمساندة الحكومة الشيوعية فيها، واكتمل ذلك الانسحاب في فبراير 1989. وفي 7 ديسمبر 1988 ألقى غورباتشوف كلمة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أعلن فيها نهاية الحرب الباردة.

لم يستطع غورباتشوف تطبيق خططه الإصلاحية كما ينبغي، فإضافة إلى كارثة مفاعل تشيرنوبل النووي في 26 أبريل (نيسان) 1986، واجهته بدءا من عام 1989 مشكلات اقتصادية كبيرة في الإنتاج والتوزيع، واضطرابات قومية في مختلف الجمهوريات السوفياتية، وأحداث عالمية حاسمة مثل انهيار جدار برلين وخروج دول أوروبا الشرقية من العباءة الشيوعية.

وكان غورباتشيف آخر زعيم للاتحاد السوفيتي السابق لا يزال على قيد الحياة.

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