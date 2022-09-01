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باريس: ندعو إلى مواصلة الحوار مع روسيا رغم الحرب

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الإليزيه (آيستوك)
الإليزيه (آيستوك)

باريس: ندعو إلى مواصلة الحوار مع روسيا رغم الحرب

دبي - العربية.نت

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى مواصلة الحوار مع روسيا، مؤكداً أنه "يجب أن نفترض أنه يمكننا دائماً مواصلة الحديث مع الجميع"، خصوصاً "الذين لا نتفق معهم".

فيما تساءل ماكرون أمام سفراء فرنسا المجتمعين في الإليزيه "من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة في العالم التي تواصل الحديث مع روسيا؟".

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انقسام أوروبا

ورأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن "انقسام أوروبا هو أحد أهداف حرب روسيا" على أوكرانيا، معتبراً أن "وحدة الأوروبيين (...) أساسية" في هذا الملفّ.

وأضاف ماكرون "لا ينبغي أن نترك أوروبا تنقسم" و"هذا تحدٍ يوميّ"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أعربوا عن قلقهم من التقارب الحاصل بين روسيا وتركيا في مطلع الشهر المنصرم، محذرين من أن تتحول تركيا لمنصة تجارة لموسكو.

سلوك تركيا

كذلك وصف المسؤولون حينها سلوك تركيا مع روسيا في هذا التوقيت بأنه انتهازي للغاية، مؤكدين أن الاتفاقيات بشأن الطاقة والغذاء بين موسكو وأنقرة تثير القلق.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان اتفقا في مطلع أغسطس المنصرم على تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة، بعد لقاء عُقد بينهما في سوتشي الروسية على ضفاف البحر الأسود.

إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين (فرانس برس)
إيمانويل ماكرون وفلاديمير بوتين (فرانس برس)

يذكر أن الكرملين أعلن في 19 أغسطس (2022) أن الرئيس الفرنسي اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد انقطاع دام 3 أشهر.

والكرملين قال مطلع الشهر الفائت إن الرئيسَين الروسي والفرنسي لم يتواصلا هاتفيًا منذ شهرين، مبرّرًا ذلك بالقول إنّ فرنسا دولة "غير صديقة" والمحادثات معها "ليست ضرورية" في الوقت الراهن.

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