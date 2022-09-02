أفغانستان.. قتلى بينهم قيادي في طالبان بانفجار مسجد

أفادت الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة بأن انفجاراً وقع خارج مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان أدى إلى مقتل رجل دين معروف مؤيد لطالبان.

إلى هذا، قال محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد".

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"سيعاقبون"

من جهته، عبر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر عن "تعازيه الحارة" في مقتل أنصاري وقال إن مهاجميه سيعاقبون.

وكان مجيب الرحمن أنصاري دافع بقوة عن طالبان في تجمع كبير ضم آلاف العلماء والشيوخ نظمته الحركة في أواخر يونيو حزيران وندد بأي معارضة لحكمها.



هجوم انتحاري

وقبل أسبوعين أدى انفجار ضخم وقع في مسجد أيضا غربي العاصمة كابول إلى 21 قتيلا و33 جريحا.

يأتي هجوم مسجد كابول بعد أسبوع من مقتل رجل دين ينتمي إلى طالبان وشقيقه، في هجوم انتحاري على مدرسة قرآنية في كابول تبناه تنظيم داعش.

هجمات لم تتوقف

وتراجع عدد الهجمات في أفغانستان منذ أن سيطرت طالبان على السلطة قبل عام، لكن الهجمات لم تتوقف. ووقعت اعتداءات عديدة الشهر الماضي وشهدت البلاد سلسلة هجمات بعبوات مفخخة أواخر أبريل/نيسان، خلال شهر رمضان، وكذلك أواخر مايو/أيار، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وتبنى معظمها تنظيم داعش الذي يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية الشيعية والصوفية والسيخ، إضافة إلى حركة طالبان.