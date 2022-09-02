"مرحلة مهمة".. تدشين أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع

دشن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الجمعة، في جنوب الهند أول حاملة طائرات مصنعة محلياً وتشكل بحسب أجهزته "مرحلة مهمة" نحو استقلالية البلاد العسكرية.

وقال مودي في ولاية كيرالا بجنوب الهند: "اليوم لحقنا بركب الدول القليلة القادرة على بناء حاملات طائرات بهذا الحجم محلياً"، أن "فيكرانت تمنح البلاد ثقة جديدة"، وفق فرانس برس.

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طولها 262 متراً

يشار إلى أن طول حاملة الطائرات "فيكرانت" يبلغ 262 متراً وقد وضعت في الخدمة في سلاح البحرية، بعدما استغرقت عملية البناء والتجارب 17 عاماً. وهي سميت كذلك تيمناً بحاملة طائرات سحبت من الخدمة وتميزت في مواجهة قوات باكستان البحرية خلال حرب استقلال بنغلادش في 1971.

غير أن السفينة الجديدة القادرة على استيعاب طاقم من 1600 شخص لا تتمتع بسربها الخاص من الطائرات المقاتلة، وينبغي أن تستخدم طائرات حاملة هندية أخرى.

ووضعت "فيكرانت" في الخدمة بالتزامن مع حاملة طائرات أخرى مستعملة تم شراؤها من روسيا التي تشكل مزوداً كبيراً للهند منذ فترة طويلة.

قلق من الحضور الصيني

فيما تسعى حكومة مودي إلى خفض تبعية البلاد للتجهيزات العسكرية الأجنبية وتطوير صناعة دفاع وطنية. وتبنى في الوقت الراهن حوالي 39 سفينة وغواصة في أحواض لبناء السفن في البلاد.

والهند القلقة من الحضور الصيني المتزايد في المحيط الهندي ولا سيما في سريلانكا، عضو في اللجنة الرباعية (كواد) إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والتي يتمثل هدفها الرئيسي في مواجهة نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.