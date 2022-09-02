إسرائيل تتجهز لإيران بشراء 4 طائرات تزوّد مقاتلاتها جوا بالوقود  

وقع سلاح الجو الإسرائيلي وشركة Boeing الأميركية، عقدا أمس الخميس بقيمة 927 مليون دولار، يتم تمويله من 3.3 مليار مساعدات أميركية لإسرائيل سنويا، لشراء 4 طائرات للتزويد جوا بالوقود، طراز KC-46A الموصوفة بالأكثر تقدما في العالم، وباستلامها في 2025-2026 تصبح إسرائيل التي قد تساعدها الطائرات بتنفيذ هجوم على إيران، ثالث دولة يتم تجهيزها بها بعد الولايات المتحدة واليابان.

وكجزء من العقد الموقع، ستقدم "بوينغ" خدمات إعادة التزويد بالوقود لكل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، كما والصيانة والإصلاحات، إضافة للوجستيات تكيّفها مع احتياجات إسرائيل، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" مما نشره موقع Defense News الإخباري الأميركي، الشارح أن الهدف من الحصول على الطائرات، هو استبدال واحدة طراز Boeing 707 (Ram) استخدمتها إسرائيل لسنوات عدة، بأحدث عمليات التزويد بالوقود جوا في العالم.

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والوارد إسرائيليا عنKC-46A أنها جزء من جهود شراء إسرائيل لطائرات F-35 وهليكوبترات وغواصات وذخيرة متطورة "لتمكين الجيش الإسرائيلي من مواجهة تحديات أمنية قريبة وبعيدة" فيما صدر عن Boeing أن الطائرات التي باعت 179 منها إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي، إضافة إلى 4 لليابان، سيتم تصنيعها في مدينة Seattle بولاية واشنطن.

أما عن الطائرة، فهي عسكرية تم تصميمها لنقل المعدات وللتزويد جوا بالوقود كصهريج طائر، جرى تطويره في بداية2011 من طائرة Boeing 767 نفاثة، ومن بعدها اختياره كطائرة لخلافة KC-135 Stratotankerبسعر 173 مليون دولار للطائرة الواحدة.