الكرملين: من المبكر جداً تقييم عمل الوكالة الذرية في زابوريجيا

بعد زيارة مفتشي الوكالة الذرية لمحطة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، اعتبر الكرملين أن وصول تلك البعثة أمس الخميس، إلى المجمع النووي الضخم وتمكنه من بدء تفتيشها، أمر "إيجابي جداً"، حتى لو أنه لا يزال "من المبكر جداً" تقييم خلاصات تلك المهمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافة اليوم الجمعة: "بشكل عام، نجد أنه أمر إيجابي جداً أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل، رغم الصعوبات والمشاكل"، وفق فرانس برس.

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كما أضاف أنه من المبكر جداً تقييم عمل المفتشين لكن الأهم أنهم وصلوا الموقع.

مفتشان باقيان

تأتي هذه التصريحات بعد أن قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا بوقت سابق إن اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في زابوريجيا بشكل دائم.

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يذكر أن عملية تفتيش المحطة كانت مرتقبة بعد أن تعرضت على مدى أسابيع للقصف ما أثار الخشية من حصول كارثة نووية تطال آثارها أوروبا برمتها.

فيما تتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالوقوف خلف هذه الضربات.

تخضع لسيطرة موسكو

وتخضع أن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، منذ أوئل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تزود تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو أوكرانيا بأكثر من 20% من احتياجاتها من الكهرباء.