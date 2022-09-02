شبح العنف يعود.. 7 قتلى باشتباكات في السودان وحظر تجوال

بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات واسعة، أفادت لجنة الأمن بولاية النيل الأزرق بجنوب السودان بأن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 23 آخرون جراء اندلاع أعمال عنف قبلية بالولاية.

وأشارت اللجنة إلى أن سبب اندلاع موجة العنف الجديدة لا يزال قيد التحقيق.

مادة اعلانية

خروج عن الاتفاق وحظر تجوال

في حين لم تذكر القبائل المتورطة في الاشتباكات، بل اكتفت في بيان الليلة الماضية، بإعلان فرض حظر تجول في مدينتين رئيسيتين هما الدمازين والروصيرص، وحظرت التجمعات غير الضرورية.

وكشفت أن الحظر سيبدأ يومياً من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، وسط تشكيل لجنة تحقيق من الأجهزة الأمنية والنيابة.

وأكدت أن الأحداث تجددت بمنطقة "قِنيص" ومجمع طيبة الإسلامي بالروصيرص، على الرغم من الإجراءات الحكومة المتخذة واتفاق وقف العدائيات الموقع بين القبائل المتصارعة.

اشتباكات خلّف ت 105 ق تلى

يذكر أن ما لا يقل عن 105 أشخاص قتلوا منتصف يوليو/تموز الماضي، واضطر الآلاف للنزوح، على خلفية قتال على الأراضي بين قبيلتي الهوسا والفونج.

كما امتدت التوترات إلى ولايات أخرى.

وتفاقمت التوترات الأخيرة بين الفونج والهوسا بعد اتهامات من الفونج، الذين يقطنون ولاية النيل الأزرق منذ زمن طويل،

بأن الهوسا، الذين يسكنون مناطق زراعية في أنحاء البلاد، يحاولون الاستيلاء على أجزاء من أراضيهم، لتندلع أعمال عنف متفرقة في المناطق الساحلية الشرقية وفي غرب دارفور، رغم اتفاق السلام الذي وقعته بعض الجماعات المسلحة في جوبا عام 2020.