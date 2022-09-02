شويغو: أوكرانيا ترتكب "إرهاباً نووياً" في زابوريجيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن أوكرانيا تواصل قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية مما يثير مخاطر وقوع كارثة نووية في أوروبا.

واتهم شويغو كييف بارتكاب "إرهاب نووي" ورفض تأكيداتها هي والغرب أن بلاده نشرت أسلحة ثقيلة في المحطة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا، والتي تسيطر عليها موسكو منذ مارس، وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية الجمعة.

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مفتشان دوليان باقيان

بالتزامن قال مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا لوكالة ريا نوفوستي للأنباء الجمعة إن اثنين من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقيان في محطة زابوريجيا بشكل دائم.

فيما رأت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوروبية "إنرجو أتوم" أنه سيكون من "الصعب" أن تجري الوكالة تقييماً محايداً للوضع في ظل التدخل الروسي.

واتهمت القوات الروسية بمنع بعثة الوكالة الذرية من الدخول إلى مركز الأزمات بالمحطة، الذي تقول كييف إن موسكو تنشر قوات فيه.

تعرضت للخطر عدة مرات

جاء ذلك بعد أن شدد مدير الوكالة رافاييل غروسي الذي سيعود ثانية الجمعة إلى المحطة، على أن سلامة منشآت زابوريجيا النووية تعرضت للخطر عدة مرات، مؤكداً أن "ذلك لا يمكن أن يستمر"، معبراً عن قلقه إزاء الوضع هناك.

وأوضح أنه لم يتمكن من تفقد المنشأة بأكملها الخميس، وإنما زار المواقع الرئيسية مثل أنظمة الطوارئ وغرف التحكم، لافتاً إلى أن فريقه سيحتاج للقيام بالكثير من العمل لاستكمال تحليل الجوانب الفنية، بحسب رويترز.

تزويدها بالكهرباء

يذكر أن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تخضع منذ أوئل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تزود تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو أوكرانيا بأكثر من 20% من احتياجاتها من الكهرباء.

وقد أثار القصف المتبادل بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب منها مخاوف دولية من كارثة نووية، تطال آثارها أوروبا برمتها.