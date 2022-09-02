تعرضت مراراً للخطر.. مفتشان دوليان باقيان في زابوريجيا

بعد أن أكد مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا، التي زاروها أمس الخميس، تعرضت مراراً للخطر، كشف مبعوث روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة أن "اثنين من المفتشين سيبقيان في المجمع الضخم بشكل دائم"، من أجل تقييم الوضع، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

في حين رأت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوروبية "إنرجو أتوم" أنه سيكون من "الصعب" أن تجري الوكالة تقييما محايدا للوضع في ظل التدخل الروسي.

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واتهمت القوات الروسية بمنع البعثة من الدخول إلى مركز الأزمات بالمحطة، الذي تقول أوكرانيا إن روسيا تنشر قوات فيه.

تعرضت للخطر عدة مرات

أتى ذلك، بعد أن شدد مدير الوكالة رافاييل غروسي الذي سيعود ثانية اليوم إلى المحطة، على أن سلامة منشآت زابوريجيا النووية تعرضت للخطر عدة مرات، مؤكداً أن "ذلك لا يمكن أن يستمر"، ومعبرا عن قلقه إزاء الوضع هناك.

كما أوضح أنه لم يتمكن من تفقد المنشأة بأكملها أمس، وإنما زار المواقع الرئيسية مثل أنظمة الطوارئ وغرف التحكم، لافتاً إلى أن فريقه سيحتاج للقيام بالكثير من العمل لاستكمال تحليل الجوانب الفنية، بحسب ما نقلت رويترز.

إلى ذلك، تعهد بأن يقدم الخبراء تقييما محايدا ونزيها ودقيقا من الناحية الفنية لما يحدث على الأرض.

اتهامات متبادلة

وكانت بلدة إنرهودار حيث تقع المحطة النووية الضخمة، تعرضت أمس لقصف عنيف، أدى إلى تعطيل أحد المفاعلات في المجمع الضخم، فيما تبادل الجانبان الأوكراني والروسي الاتهامات.

فبعد أن أعلنت كييف أن القوات الروسية قصفت محيط تلك المحطة، ومسار المفتشين الدوليين. ردت وزارة الدفاع الروسية، مؤكدة أنها حاولت صد هجوم وإنزال أوكراني على المجمع، متهمة في الوقت عينه القوات الأوكرانية بتأخير وصول المفتشين.

يشار إلى أن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تخضع منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تزود تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية في وسط جنوب البلاد، أوكرانيا بأكثر من 20 بالمئة من احتياجاتها من الكهرباء.

وقد أثار القصف المتبادل بين القوات الأوكرانية والروسية بالقرب منها مخاوف دولية من كارثة نووية، تطال آثارها أوروبا برمتها.