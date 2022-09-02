موسكو: أسقطنا مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-25 وميغ-29

فيما تستمر المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، وإن بوتيرة أخف، منذ انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي، كشف الجيش الروسي أنه أسقط مقاتلتين أوكرانيتين.

فقد أعلنت وزارة الدفاع في إيجاز يومي الجمعة إسقاط طائرتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29" تم تحويلهما ليتمكنا من استخدام صواريخ HARM الأميركية المضادة للمواقع العسكرية.

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محور نيكولاييف-كريفوي روغ

إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الأوكرانية لا تزال تحاول رغم فشلها المتكرر، كسب موطئ قدم في مناطق معينة على محور نيكولاييف-كريفوي روغ دون أي تقدم، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.

كما أكد أن القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية أنزلت خسائر فادحة في وحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية، وفق قوله.

يشار إلى أنه منذ نحو 7 أشهر والقتال مستمر على الجبهات بين الجانبين، إلا أن وتيرته خفت مؤخراً مع تراجع وتعثر التقدم الروسي جنوباً، وتجميده شرقاً.

فيما أعلنت كييف شن هجوب مضاد في الجنوب، متحفظة عن ذكر تفاصيل المعارك أو خططتها.

إلا أن الطرفين أعلنا منذ البداية تكبيد الخصوم خسائر فادحة، دون الإعلان رسمياً عن حجم الخسائر البشرية في صفوف كل منهما، لاسيما لجهة روسيا.