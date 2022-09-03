قصف يهز ميكولايف الأوكرانية.. واندلاع حريق هائل

أعلن عمدة ميكولايف أولكسندر سينكيفيتش، اليوم السبت، أن انفجارات عنيفة هزت المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال سينكيفيتش، إن مرآبا للسيارات في أحد أحياء المدينة تعرض للقصف، مشيرا إلى اندلاع حريق بالموقع.

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وأضاف أن امرأة أصيبت بشظايا جراء قصف على مبنى سكني خاص.

هجوم مضاد

ويوم الاثنين الماضي، بدأت القوات الأوكرانية هجوما مضادا طال انتظاره بدعم من مساعدات عسكرية غربية، وذلك لاستعادة أراضي الجنوب التي استولت عليها القوات الروسية.

واعترفت روسيا ببدء هجوم أوكراني جديد لكنها قالت إنه فشل، وإن الأوكرانيين تكبدوا خسائر فادحة.

قصف روسي عنيف

في الوقت نفسه، تعرضت مدينة ميكولايف الساحلية الجنوبية لقصف روسي عنيف، وقال رئيس البلدية إن شخصين على الأقل قُتلا.

جاء الهجوم بعد عدة أسابيع من الجمود النسبي في الحرب التي اندلعت عندما تدفقت القوات الروسية عبر الحدود الأوكرانية يوم 24 فبراير شباط. وتحول الصراع إلى حد بعيد إلى حرب استنزاف في الشرق والجنوب بالأساس وغلب عليه القصف المدفعي والضربات الجوية.

وسيطرت روسيا على أجزاء من جنوب أوكرانيا بالقرب من ساحل البحر الأسود، بما في ذلك مدينة خيرسون، في المرحلة الأولى من الحرب.