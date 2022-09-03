شاهد بوتين يردد النشيد الوطني مع طلاب مدرسة كالينينغراد

أظهر مقطع فيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يردد النشيد الوطني مع طلاب مدرسة في كالينينغراد بمناسبة بدء العام الدراسي، ضمن زيارته للمنطقة العسكرية في مدينة كالينينغراد أوبلاست الحدودية والمعزولة بين ليتوانيا وبولندا.

الرئيس الروسي #فلاديمير_بوتين يردد النشيد الوطني مع طلاب مدرسة كالينينغراد لمناسبة بدء العام الدراسي، ضمن زيارته للمنطقة العسكرية في مدينة كالينينغراد أوبلاست المعزولة بين #ليتوانيا و #بولندا#العربية pic.twitter.com/mZYZKajiAc — العربية (@AlArabiya) September 3, 2022

الجيب الروسي على البلطيق

وكان بوتين قد وصل إلى كالينينغراد، يوم الخميس مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الروسي الواقع على شواطئ بحر البلطيق بين بولندا وليتوانيا، الدولتين العضوين في حلف الناتو، بحسب ما أفادت فرانس برس.

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إلى هذا، بدأ بوتين زيارته كالينينغراد، عبر لقاء طلبة استأنفوا عامهم الدراسي، وردّ على أسئلتهم حول مواضيع متنوّعة، مثل الاقتصاد والفضاء والهجوم الروسي في أوكرانيا، بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون الروسي بشكل مباشر.

"وقف الحرب التي تشنها كييف؟!"

وقال بوتين: "مهمّتنا ومهمّة جنودنا هي وقف هذه الحرب التي تشنّها كييف في دونباس (شرق أوكرانيا)، وحماية الناس، وبالطبع الدفاع عن روسيا نفسها".

كما أكّد أنّ سكان دونباس، وهي منطقة يعيش فيها العديد من الناطقين بالروسية، "يعتبرون أنّهم جزء من الفضاء الثقافي واللغوي" الروسي.

تهديد روسي

يشار إلى أن ليتوانيا أوقفت في يونيو (حزيران) السماح بمرور بعض البضائع عبر أراضيها في اتجاه كالينينغراد، إلّا أنّه بعد احتجاجات وتهديدات من موسكو، انتهى الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى مطالبة فيلنيوس بالسماح بعبور البضائع الروسية عبر السكك الحديد باستثناء المعدات العسكرية.

ثم أعلنت موسكو الشهر الماضي عن نشر أحدث صواريخ فرط صوتية في كالينينغراد.