ثاني حادث بأيام.. تعطل سفينة حبوب يغلق البوسفور

كشفت شركة تريبيكا للشحن، اليوم السبت، عن أن سفينة شحن كانت متجهة إلى أوكرانيا لتحميل حبوب بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تعطل محركها لفترة وجيزة أثناء مرورها عبر مضيق البوسفور في إسطنبول خلال الليل، في ثاني حادث خلال أيام.

وقالت الشركة إن محرك السفينة بريزا تعطل حوالي الساعة 2330 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة، وإنها رست بالقرب من منطقة قنديلي في إسطنبول. وأضافت أن السفينة رفعت المرساة في الساعة 0120 بتوقيت غرينتش اليوم السبت وكان من المقرر أن تتجه إلى منطقة رسو في جنوب البوسفور بواسطة زوارق قطر.

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توقف حركة المرور

كما أضافت أن حركة المرور في مضيق البوسفور توقفت وستستأنف باتجاه الجنوب الساعة 0530 بتوقيت غرينتش.

فيما أظهرت بيانات رفينيتيف أن السفينة بريزا رست جنوب البوسفور الساعة 0628 بتوقيت غرينتش.

خضعت للتفتيش

بينما أوضح مركز التنسيق المشترك ومقره إسطنبول، والذي يشرف على الاتفاق ويضم مسؤولين من الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا، أمس الجمعة أن السفينة بريزا خضعت للتفتيش وتم السماح لها بالإبحار إلى أوكرانيا مع سبع سفن أخرى.

كما أشار إلى أنه حتى يوم الجمعة، تم تصدير حوالي 1.77 مليون طن من الحبوب ومواد غذائية أخرى من أوكرانيا بموجب الاتفاق، في حين تمت الموافقة على 160 رحلة داخلية وخارجية.

حوادث نادرة

ويندر عادة حصول مثل هذه الحوادث في مضيق البوسفور الخلاب، الذي يقسم أكبر مدينة في تركيا ويربط البحر الأسود ببحر مرمرة وما وراءه إلى البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن صادرات الحبوب الأوكرانية بعد العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في 24 فبراير شباط على الأراضي الأوكرانية ما تسبب بإغلاق موانيها على البحر الأسود، وأدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في إفريقيا والشرق الأوسط.

إلا أن اتفاقا وقع في 22 يوليو الماضي بين موسكو وكييف، بوساطة من الأمم المتحدة وأنقرة، سمح بفتح ثلاثة موانٍ على البحر الأسود.