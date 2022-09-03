في كولومبيا.. مقتل 8 من رجال الشرطة في هجوم بالمتفجرات

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن هجوما بالمتفجرات في جنوب غرب كولومبيا أسفر الجمعة عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة.
وقال بيترو على تويتر "أندد بشدة بالهجوم بالمتفجرات الذي قُتل فيه ثمانية من رجال الشرطة" مضيفا "كل التضامن مع عائلاتهم".
ووقع الهجوم في منطقة ريفية على بعد أكثر من ساعتين من نيفا، أكبر مدينة في مقاطعة هويلا.
طلقات نارية
من جانبها، قالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إنه كان "هجوما على دورية للشرطة"، مضيفة أن متفجرات استُخدمت وأن الشرطيين قتِلوا "بطلقات نارية".
ولم تقدم السلطات حتى الآن أي معلومات عن مرتكبي هذه العملية.
ويعتبر هذا الهجوم الأخطر الذي يُرتكب ضد القوات العامة في كولومبيا منذ وصول بيترو إلى السلطة في بداية آب/أغسطس.
وكان الرئيس أكد لدى تسلمه السلطة أن مهمته ستكون من الآن فصاعدا "الحد من العنف والجريمة" وفرض "احترام حقوق الإنسان والحريات العامة".
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