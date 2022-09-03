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لأول مرة منذ 10 سنوات.. مدمرة تركية في ميناء حيفا الإسرائيلي

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مدمرة تركية تدخل ميناء حيفا
مدمرة تركية تدخل ميناء حيفا

لأول مرة منذ 10 سنوات.. مدمرة تركية في ميناء حيفا الإسرائيلي

دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، دخول مدمرة من الأسطول البحري التركي إلى ميناء حيفا، لأول مرة منذ 10 سنوات.

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يأتي هذا التطور بعد أسبوعين فقط من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن حكومته ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا بعد سنوات من التوتر.

إعادة السفراء

وقال لابيد في بيان "تقرر مرة أخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامين من البلدين".

مدمرة تركية تدخل ميناء حيفا
مدمرة تركية تدخل ميناء حيفا

وأضاف البيان أن "إعادة العلاقات مع تركيا مكسب مهم للاستقرار الإقليمي ونبأ اقتصادي مهم جدا لمواطني إسرائيل".

تحول في العلاقات

وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحولا في الآونة الأخيرة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى هذا البلد منذ 2007.

وقام وزير الخارجية التركي بزيارة نادرة إلى القدس في نهاية مايو في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

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