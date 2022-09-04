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السلطات الفرنسية تنقذ 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش

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مهاجرون بعد إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور قناة المانش - رويترز

السلطات الفرنسية تنقذ 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش

دبي - العربية.نت

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أفاد مسؤولون فرنسيون بأنه تم إنقاذ قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنجلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت، السبت.

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وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان إن دورية بحرية انتشلت في الساعات الأولى من صباح السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي. وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق من الصباح وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية.

توازيا، تم صباح السبت استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.

مهاجرون بعد إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور قناة المانش - رويترز
مهاجرون بعد إنقاذهم أثناء محاولتهم عبور قناة المانش - رويترز

وقال بيان "بريمار" إنه تم إنقاذ ما يقرب من 190 شخصاً في أقل من 24 ساعة.

وتحاول أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى إنجلترا عبور القناة في قوارب متداعية بعد أن فرضت السلطات مزيدا من الإجراءات الأمنية في ميناء كاليه ونفق القناة.

والعبور البحري خطر لأن القناة تُعتبر واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.

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