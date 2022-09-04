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تركيا "تحيد" قياديا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق

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من بلدة شيلادزي بعد الضربات الجوية التركية شمال محافظة دهوك بالقرب من الحدود التركية بالعراق
من ضربات جوية تركية على دهوك في العراق خلال وقت سابق
العراق

تركيا "تحيد" قياديا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق

لا تفاصيل حتى الآن عن هوية القيادي أو موقع العملية في شمال العراق

دبي - قناة العربية

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أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن الاستخبارات التركية "حيّدت" قياديًا بارزا من حزب العمال الكردستاني في عملية نوعية شمال العراق.

ولم تعط الوكالة تفاصيل عن هوية القيادي أو عن موقع العملية في شمال العراق.

وفي 27 أغسطس، أعلنت أنقرة أن الجيش التركي ووحدة من المخابرات قاما "بتحييد" 9 من أعضاء حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليتين في شمال العراق.

وتشن تركيا بانتظام ضربات جوية في العراق المجاور في إطار حملتها على مقاتلي حزب العمال الكردستاني المتمركزين هناك.

وقالت الوزارة وقتها على "تويتر": "عملياتنا ستستمر حتى تحييد آخر إرهابي"، مضيفةً أن الجيش استهدف 7 من أعضاء الجماعة. وعادة ما تستخدم الوزارة كلمة "تحييد" بمعنى القتل.

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وشن حزب العمال الكردستاني تمرداً ضد الدولة التركية عام 1984 مما أدى إلى صراع أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب العمال، جماعة إرهابية.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستان في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

ويحتج العراق على القصف التركي المتواصل على أراضيه، ويعتبره انتهاكا صارخا لسيادته.

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