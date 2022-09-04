تقرير: روسيا تستخدم التقنيات القديمة في أسلحتها المتطورة

وسط الحرب المشتعلة بين أوكرانيا وروسيا، التي تطلق أسلحة دقيقة التوجيه على أهداف عسكرية ومدنية في أوكرانيا، قام ضباط في جهاز الأمن الأوكراني يعملون مع محللين غربيين خاصين بجمع أجزاء من الصواريخ المحطمة لكشف أسرار عدوهم.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن الأسلحة التي يتم فحصها هي من بين الأعلى مستوى في الترسانة الروسية. وقال المحللون الذين فحصوها إنها تحتوي على مكونات منخفضة التقنية إلى حد ما، بما في ذلك نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية محدود للغاية.

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وبحسب التقرير، فقد تم تفصيل هذه النتائج في تقرير جديد صدر يوم السبت عن Conflict Armament Research، وهي مجموعة مستقلة مقرها بريطانيا تقوم بتحديد وتتبع الأسلحة والذخيرة المستخدمة في الحروب في جميع أنحاء العالم، حيث قام فريق البحث بفحص المعدات الروسية في يوليو بدعوة من الحكومة الأوكرانية.

ويقوض التقرير رواية موسكو عن وجود جيش أعيد بناؤه محليًا يستطيع منافسة خصومه الغربيين.

لكنه يُظهر أيضًا أن الأسلحة التي تستخدمها روسيا لتدمير البلدات والمدن الأوكرانية غالبًا ما تكون مدعومة بالابتكار الغربي على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها شبه جزيرة القرم في عام 2014 والتي كانت تهدف إلى وقف شحن المواد عالية التقنية التي يمكنها مساعدة الصناعات العسكرية الروسية.

وقال داميان سبليترز، المحقق في المجموعة التي ساهمت في التقرير: "رأينا أن روسيا تعيد استخدام المكونات الإلكترونية نفسها عبر أسلحة متعددة، بما في ذلك أحدث صواريخ كروز وطائرات الهليكوبتر الهجومية، ولم نتوقع رؤية ذلك".

وأوضح أن "الأسلحة الروسية الموجهة مليئة بالتكنولوجيا والمكونات غير الروسية ومعظم رقائق الكمبيوتر التي وثقناها صنعتها دول غربية بعد عام 2014".

ومن غير الواضح كيف حصلت روسيا على هذه الأجزاء، ووجه سبليترز تساؤلات إلى مصنعي أشباه الموصلات مفادها كيف انتهى المطاف ببضائعهم داخل الأسلحة الروسية، سواء من خلال المعاملات المشروعة أو عمليات الشراء غير المباشرة والتي تم إعدادها للالتفاف على العقوبات.

وقام المحققون بتحليل بقايا ثلاثة أنواع من صواريخ كروز الروسية - بما في ذلك أحدث طرازات موسكو وأكثرها تقدمًا Kh-101، وأحدث صاروخ موجه، وهو Tornado-S، وكل منها يحتوي على مكونات متطابقة تحمل علامة SN-99، وهي أجهزة استقبال للملاحة عبر الأقمار الصناعية ضرورية لتصنيع الصواريخ.



وقال سبليترز إن استخدام روسيا للمكونات نفسها يشير إلى اختناق في سلسلة التوريد الخاصة بها، وأن تقييد توريد مكونات SN-99 سيبطئ قدرة موسكو على تجديد مخزونها المتناقص من الأسلحة الموجهة.

وأضاف سبليترز: "إذا كنت ترغب في الحصول على سيطرة فعالة والتأكد من أن الروس لا يستطيعون وضع أيديهم عليها، فأنت بحاجة إلى معرفة ما يحتاجه الروس وما يستخدمونه".

وتابع: "إذًا من المهم معرفة كيف حصلوا على هذه التقنيات؟ وما هي الشبكات والموردون الذين تعاملوا معهم؟".

ووجد المحققون اعتماد المهندسين الروس بشكل عام على بعض أشباه الموصلات من شركات تصنيع غربية محددة، ليس فقط في الذخائر ولكن أيضًا في طائرات المراقبة بدون طيار ومعدات الاتصالات وإلكترونيات الطيران المروحي وغيرها من السلع العسكرية.

وعلق سبليترز: "مع مرور الوقت، استمر الروس في العودة إلى نفس الشركات المصنعة، وبمجرد أن تعرف ذلك يصبح استهداف تلك الشبكات أسهل".