زعيم الشيشان رمضان قديروف يقول في فيديو إنه يفكر بالإستقالة

أطل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، عبر فيديو تم تصويره في قصره الفاخر بالعاصمة Grozny وبثه مساء أمس السبت، وفيه قال لمتابعيه في موقع Telegram التواصلي، إنه ينوي الاستقالة من منصب لا يزال يشغله منذ 15 عاما.

وذكر المعروف بلقب "أمير الحرب" في جهورية الشيشان، وأحد أكبر مؤيدي حملة بوتين العسكرية بأوكرانيا، أن لدى القوقازيين والشيشان مثل شعبي يقول: "بغض النظر عن مدى احترام ضيف طال انتظاره، فالممتع اذا غادر بالوقت المحدد" ثم عطف المثل على نفسه وقال: "أعتقد أن وقتي قد حان أيضا" بحسب ما ترجمت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية ما ورد بالفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نجده يرفق عباراته بابتسامة عريضة استمرت مدة المقطع، أي دقيقة و37 ثانية، وأحيانا تحولت الى ضحكة.





عدد من المحللين الغربيين، ممن اتصلت بهم الصحيفة، اعتبروا أن الفيديو هو "تحول جذري بالنغمة" القديروفية، وفق ما قال البريطاني Samuel Ramani الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن بلندن، والذي اعتبر: "أن قديروف سيوجه ضربة قوية الى بوتين فيما لو نفذ رغبته واستقال" وفق تعبيره.

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وهناك من شكك من المحللين بكلام قديروف، ومنهم Ivan Klyszcz البالغ 30 سنة، ومحلل شمال القوقاز في جامعة University of Tartuباستونيا، فقد ذكر أن الزعيم الشيشاني "سبق وقال أشياء مثل هذه في الماضي" إشارة ربما الى تصريح أدلى به في ديسمبر 2018 وقال فيه إنه ينوي إنهاء مسيرته المهنية كرئيس للمنطقة، وليس على المستوى الاتحادي، وأنه يخطط لترك منصبه. لكن الزمن مرّ وبقي قديروف، البالغ 45 سنة، كما كان من دون أي تغيير.

لم ينعم طويلا بطعم السلطة

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام في 2007 بترقية قديروف الى زعيم للشيشان، بعد أن أصبح مؤيدا صريحا له. كما أن والده أحمد، الذي قاتل القوات الروسية في الحرب الشيشانية الأولى بمنتصف التسعينيات، غيّر موقفه في الحرب الثانية بعد سنوات قليلة، فعيّنه بوتين عام 2000 زعيما للشيشان، لكنه لم ينعم طويلا بطعم السلطة، ففي 2004 قضى قتيلا بعمر 52 سنة، جرّاء تفجير استهدفه وهو يرأس احتفالا بيوم النصر في ملعب رياضي بالعاصمة.





ذلك التفجير الذي تبناه القائد الشيشاني المعارض شامل باساييف، قتل أيضا 32 آخرين، بينهم 2 من حرس أحمد قديروف، كما ورئيس مجلس الجمهورية حسين عيسايف، اضافة لمصور "رويترز" الصحافي، وفقا لما تلخص "العربية.نت" خبر التفجير الذي جرح وشوّه 46 آخرين، بينهم القائد العسكري الروسي بالقوقاز، الجنرال فاليري بارنوف، وبعد 3 أعوام أصبحت مقاليد السلطة بيد الابن للآن.