نقل قوات روسية ضخمة للجنوب الأوكراني لمواجهة هجوم كييف المضاد

أعادت روسيا نشر حوالي 20 ألف جندي روسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأميركية.

لكن نتيجة الضغط الأوكراني فإن خط انسحاب القوات الروسية باتجاه الشرق نحو شبه جزيرة القرم، قد أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى وفقا لصحيقة "ذا تايمز" البريطانية.

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وشارك حوالي 180 ألف جندي روسي في حرب أوكرانيا، وقتل منهم حوالي 20 ألفا في المعارك، وفقا لما نقلته الصيفة

وتشير الأيام الأولى للهجوم إلى أن كييف تنشر قواتها حول خيرسون، امتدادا من جنوب غربي المدينة إلى نقاط بعيدة إلى شمال وشرق نوفا كاخوفكا، في احتمالية لسعي القوات الأوكرانية لـ"تطويق الروس"، حسب الصحيفة.

وتسبب الهجوم الأوكراني المتواصل في "قطع خطوط الإمداد للقوات الروسية في المدينة إلى حد كبير"، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

وجاء هجوم خيرسون كجزء من إستراتيجية أوكرانيا الهادفة إلى "إجهاد قوة الغزو الروسية بأكملها، بداية من خاركيف في الشمال الشرقي إلى شبه جزيرة القرم على البحر الأسود"، حسب "وول ستريت جورنال".