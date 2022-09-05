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اشتباكات مسلحة بجنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة

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من 13-5-2022 (أ ف ب)
اشتباكات في جنين - أرشيفية

اشتباكات مسلحة بجنين بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة

وقوع عدد من الجرحى بين الفلسطينيين فيما قتل شاب فلسطيني في بلدة قباطية

دبي - العربية.نت

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اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الحي الشرقي في مدينة جنين وبلدة قباطية جنوب المدينة واعتقلت عددا من المواطنين و بعضهم من أقرباء منفذي عملية الأغوار.

وتزامنت عملية الاقتحام مع اشتباكات مسلحة، أوقعت عددا من الجرحى بين الفلسطينيين فيما قتل شاب فلسطيني في بلدة قباطية.

كما شهدت عدة مدن فلسطينية عمليات اقتحام واعتقال تزامنا مع مواجهات واشتباكات مسلحة، أبرزها كان في مدينة طوباس و مدينة نابلس.

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت الأحد، بجرح 5 أشخاص إثر إطلاق النار على حافلة عسكرية إسرائيلية على الطريق 90 في غور الأردن.

ووقع إطلاق النار في غور الأردن بالقرب من مستوطنة الحمرا الإسرائيلية، حيث عالج مسعفون المصابين بجروح متوسطة وخفيفة، بينهم سائق الحافلة.

وقامت قوات الجيش الإسرائيلي بالبحث عن المهاجمين الذين فروا من الموقع.

وذكر مراسل "العربية" أن إسرائيل اعتقلت شخصين يشتبه بأنهما نفذا هجوم الأغوار، وتبحث عن مهاجم ثالث.

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