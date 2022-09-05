الشرطة الكندية: 10 قتلى في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان

قالت الشرطة الكندية، الأحد، إنها تبحث عن شخصين يُعتقد أنهما قتلا عشرة أشخاص وأصابا مالا يقل عن 15 آخرين طعنا في إقليم ساسكاتشوان.

وأضافت الشرطة أن داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون هما المشتبه بهما وقالتا إنهما كانا يركبان سيارة نيسان روج سوداء.

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وقالت الشرطة الكندية في إقليم ساسكاتشوان إن الهجمات وقعت في عدة أماكن في الإقليم وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات

فيها.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى مستشفيات مختلفة .