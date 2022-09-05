الشرطة الكندية: 10 قتلى في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان
13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات فيها
قالت الشرطة الكندية، الأحد، إنها تبحث عن شخصين يُعتقد أنهما قتلا عشرة أشخاص وأصابا مالا يقل عن 15 آخرين طعنا في إقليم ساسكاتشوان.
وأضافت الشرطة أن داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون هما المشتبه بهما وقالتا إنهما كانا يركبان سيارة نيسان روج سوداء.
مادة اعلانية
وقالت الشرطة الكندية في إقليم ساسكاتشوان إن الهجمات وقعت في عدة أماكن في الإقليم وإن هناك 13 مسرح جريمة تجري الشرطة تحقيقات
فيها.
وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى مستشفيات مختلفة .
اقرأ أيضاً
-
بوريل: ينتظرنا شتاء صعب والأشهر المقبلة ستكون حاسمةبوريل: اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتنا السياسية ونريد التخلص من هذا الوضع العرب والعالم
-
فيتوريا يستدعي 8 محترفين لقائمة منتخب مصرسيكون محمد صلاح مهاجم ليفربول على رأس تشكيلة منتخب مصر تحت قيادة المدرب الجديد روي فيتوريا وقبل خوض مباراتين وديتين هذا الشهر.وأعلن الاتحاد المصري يوم ... رياضة عربية
-
الأدرينالين في ذروته.. سقوط إحدى ألعاب الملاهي يخلف إصاباتيقصد الكثيرون منا مدينة الألعاب بغية البهجة والترويح عن النفس، وللشعور بشيء من الإثارة والحماس خاصة وأن بعض الألعاب فيها من الإثارة ما قد يرفع نسبة ... سوشيال ميديا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية