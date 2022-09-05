بوتين: محاولات التوصل لتسوية في دونباس فشلت بسبب مواقف كييف

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن واجب روسيا هو مساعدة دونباس، مشيرا إلى أن جميع المحاولات للتوصل إلى تسوية سلمية باءت بالفشل بسبب موقف كييف.

وأضاف الرئيس بوتين: مأساة دونباس هي نتيجة أنشطة نظام "الفاشية الجديدة" وجميع المحاولات لحل المشكلة (بشأن أوكرانيا) بشكل سلمي قد فشلت بسبب موقف كييف.

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ولفت الرئيس الروسي إلى أن واجب روسيا هو حماية دونباس وشعبها، منوها بأنه معجب بشجاعة شعب دونباس: "لقد تفاجأت بشجاعة شعب دونباس الذين يدافعون عن جمهورياتهم في خطوط التماس.. إنهم يقاتلون بشكل أفضل من الجنود المحترفين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار كالينينغراد، مع تصاعد التوتر حول هذا الجيب الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي في ذروة النزاع في أوكرانيا.

وقال: "مهمتنا ومهمة جنودنا (...) هي وقف هذه الحرب التي تشنها كييف في دونباس (شرق أوكرانيا)، وحماية الناس وبالطبع الدفاع عن روسيا نفسها".

وأكد الرئيس الروسي أن سكان دونباس وهي منطقة يعيش فيها العديد من الناطقين بالروسية، "يعتبرون أنهم جزء من الفضاء (...) الثقافي واللغوي" الروسي.

وكانت القوات الروسية كثفت من هجماتها خلال الأيام الماضية في منطقة دونيتسك بإقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، وذلك وسط ضغوط سياسية على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لشن هجوم مضاد.

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شهرها السابع ألمحت كوريا الشمالية إلى أنها ربما ترسل عمال بناء للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها موسكو في شرق البلاد.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين قال إن شركات البناء الكورية الشمالية عرضت بالفعل المساعدة في إعادة إعمار المناطق التي مزقتها المعارك في دونباس، وإن العمال الكوريين الشماليين سيكونون موضع ترحيب.