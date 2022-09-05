أوكرانيا: أسقطنا نحو 70% من الصواريخ الروسية.. وكييف ما زالت مهددة

قال جنرال أوكراني إن قوات الدفاع الجوي في بلاده قادرة على إسقاط ما بين 50 إلى 70 بالمئة من الصواريخ الروسية. وسُئل الجنرال ميكولا جيرنوف، زعيم الإدارة العسكرية للعاصمة كييف، من قبل مراسل للنشرة الأوكرانية "ArmyInform" ما إذا كانت العاصمة "محمية بشكل موثوق بالدفاع المضاد للطائرات أو لن تكون مهددة بعد الآن جراء الهجمات الصاروخية".

ورد جيرنوف بأنه "طالما كان لدى العدو أسلحة صاروخية وجوية، فسيظل هناك تهديد بضربات جوية وصاروخية". لكن الجنرال أضاف أن ما بين 50 و70 بالمائة من الصواريخ الروسية يتم إسقاطها بالطائرات ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات.

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وتابع "ولكن، لسوء الحظ، لا يمكننا اليوم ضمان فعالية عمليات الدفاع الجوي بنسبة 100٪، ويرجع ذلك إلى أسباب موضوعية - عدم كفاية وسائل الاستطلاع، وأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات السوفييتية وهي ليست بنفس الكفاءة والموثوقية لمعدات الدفاع الجوي للدول الشريكة في الناتو".

وفي حادث الشهر الماضي، قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط سبعة صواريخ روسية. وزعمت أوكرانيا أن موسكو أطلقتها من مكان ما بالقرب من بحر قزوين، وأن القوات الصاروخية المضادة للطائرات والطائرة المقاتلة تمكنت من القضاء على سبعة من أصل ثمانية منهم.

وقالت أوكرانيا يوم الجمعة إنها أسقطت طائرة استطلاع روسية بدون طيار تسمى "كارتوغراف".. كما قال مسؤولون أوكرانيون إن الطائرة بدون طيار تستخدم لضبط أو تنظيم نيران المدفعية أو الضربات الصاروخية.

وفي أواخر الشهر الماضي، قال الجيش الأوكراني إنه قتل ما يقرب من 160 جنديًا روسيًا بعد شن ضربات صاروخية ومدفعية كجزء من هجومه المضاد في جنوب أوكرانيا.