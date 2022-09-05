زلزال قوي يهز إقليم سيتشوان في جنوب غربي الصين
بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ
قال مركز شبكات الزلازل بالصين إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز منطقة جبلية غربي إقليم سيتشوان بعد ظهر اليوم الاثنين.
وأضاف أن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو عاصمة سيتشوان وأن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترا.
وكتب سكان في مناطق بعيدة مثل تشانغشا وشيان على الإنترنت إنهم شعروا بالزلزال.
This afternoon, An earthquake of magnitude 6.8 occurred in Ganzi, Sichuan.🙏🙏🙏 pic.twitter.com/NYNzE7cmo1— Sharing travel (@TripInChina) September 5, 2022
وقال المركز إنه بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
Luding county in Sichuan China, the epicenter of the 6.8 magnitude earthquake seems to be fine. pic.twitter.com/2kTfyu3vzG— Zhao DaShuai 无条件爱国🇨🇳 (@obsidianstatue1) September 5, 2022
وفي عام 2013، تعرضت يان لزلزال قوي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.
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