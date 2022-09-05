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زلزال قوي يهز إقليم سيتشوان في جنوب غربي الصين

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زلزال في الصين
زلزال في الصين - أرشيفية

زلزال قوي يهز إقليم سيتشوان في جنوب غربي الصين

بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ

رويترز

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قال مركز شبكات الزلازل بالصين إن زلزالا قوته 6.8 درجة هز منطقة جبلية غربي إقليم سيتشوان بعد ظهر اليوم الاثنين.

وأضاف أن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي تشنغدو عاصمة سيتشوان وأن الزلزال وقع على عمق 16 كيلومترا.

وكتب سكان في مناطق بعيدة مثل تشانغشا وشيان على الإنترنت إنهم شعروا بالزلزال.

وقال المركز إنه بعد دقائق، ضرب زلزال ثان بقوة 4.2 درجة مدينة يان بالقرب من لودينغ.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وفي عام 2013، تعرضت يان لزلزال قوي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف.

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