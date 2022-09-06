أردوغان مكررا تحذيره لليونان: قد نأتيكم بغتة في الليل

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحذيراته لليونان، اليوم الثلاثاء، قائلاً "قد نأتيكم بغتة في جنح الليل".

كما أضاف "ما زلنا نشعر بالحساسية من تحرشات اليونان بالمقاتلات التركية وأثينا بدأت تضبط نفسها بعد أن أدركت ذلك"، وفق ما نقلته "الأناضول".

مادة اعلانية

قلق أوروبي شديد

وكان الاتحاد الأوروبي، أعرب أمس الاثنين، عن "قلقه الشديد" إزاء "التصريحات العدائية" التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد أثينا بشأن الجزر اليونانية القريبة من تركيا.

وهدد أردوغان اليونان، خلال اجتماع السبت، بأنها ستدفع "ثمناً باهظاً"، متهماً إياها بانتهاك المجال الجوي التركي وبـ"مضايقة" الطائرات التركية فوق بحر إيجه.

عمل عدائي

تأتي هذه التهديدات، بعد أن أعلنت تركيا، في 28 أغسطس الفائت، أن طائراتها كانت في مهمّة في بحر إيجه وفي شرق البحر المتوسط، إلا أنها استُهدفت من جانب اليونان بنظام الدفاع الجوي "اس-300"، مندّدة بـما وصفته "عملا عدائيا".

فيما تتّهم اليونان غالباً الطائرات التركية بالتحليق فوق جزر يونانية قريبة من الحدود التركية.

في حين تندد أنقرة بوجود قوات على هذه الجزر وتعتبر ذلك مخالفًا لمعاهدات السلام الموقعة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وينعكس الخلاف حول الحدود البحرية، وملكية الجزر، والتنقيب، وغيرها من الملفات الخلافية أيضا بين الدولتين العدوّتين، من خلال تسيير عدد كبير من الدوريات بشكل مستمر.