أوكرانيا.. مقتل 3 مدنيين في هجوم روسي على خاركيف

أكد حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية، اليوم الثلاثاء أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة أمس الاثنين، بينهم امرأة مسنة توفيت الليلة الماضية.

وكتب الحاكم أوليه سينهوبوف على تطبيق تيليغرام "في تلك الليلة، شنت روسيا مرة أخرى هجوما صاروخيا على خاركيف".

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كما قال "في الحي الصناعي تضرر مبنى من طابقين، ودُمر مبنى سكني كانت تقيم فيه سيدة تبلغ من العمر 73 عاما. لسوء الحظ ماتت".

ولقي رجلان حتفهما خلال قصف على قرية زولوتشيف شمال خاركيف.

كذلك، أبلغ الحاكم عن هجوم صاروخي جديد، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وصدر تحذير من ضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا صباح اليوم، وأفادت السلطات بوجود انفجارات في منطقة دنيبروبتروفسك.

يشار إلى أن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتقع بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض بانتظام لقصف القوات الروسية التي لم تنجح أبدا في الاستيلاء عليها..

فيما تنفي روسيا التي أطلقت عملية عسكرية ضد الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي استهداف المدنيين عمدا. ودمرت هجماتها بلدات ومدنا أوكرانية.