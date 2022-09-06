الكرملين: لا نتوقع تغييراً بعلاقتنا مع لندن في عهد تراس

فيما تتحضر رئيسة الحكومة البريطانية، ليز تراس، لتسلم مهامها رسمياً اليوم الثلاثاء، وسط "عداء وتوتر" مستمر مع روسيا، أكد الكرملين أنه لا يتوقع أي تغيير في الموقف البريطاني، أو العلاقات بين البلدين.

فقد أوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تتوقع أي تغييرات في علاقاتها الفاترة مع بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء الجديدة.

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تصريحات سابقة

كما أضاف قائلا "بالنظر إلى التصريحات التي صدرت عن تراس عندما كانت لا تزال وزيرة للخارجية، يمكن القول بقدر كبير من التأكيد بأنه من غير المتوقع حدوث أي تغييرات نحو الأفضل"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الرسمية.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي (2022)، تدهورت العلاقات بشكل دراماتيكي بين لندن وموسكو، لاسيما وأن رئيس الحكومة البريطاني السابق بوريس جونسون، شن حملة انتقادات قوية ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما فرض مئات العقوبات على البلاد، طالت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن الأثرياء الروس والمقربين من الكرملين أيضاً.

بدورها اتهمت تراس بوتين أكثر من مرة بالتورط بجرائم في أوكرانيا، كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط أكثر على الروس، مقابل دعم كييف بالسلاح والعتاد.