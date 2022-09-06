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الوكالة الذرية: ما زلنا قلقين من الوضع في زابوريجيا

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محطة زابوريجيا النووية (رويترز)
محطة زابوريجيا النووية (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الوكالة الذرية: ما زلنا قلقين من الوضع في زابوريجيا

دبي- العربية.نت

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في تقرير من 52 صفحة أعدته بعد زيارة لمحطة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، ونشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، حذرت الوكالة الذرية من أن الوضع في تلك المحطة النووية الأكبر في أوروبا لا يزال خطيراً.

وشددت على أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووي، جراء العمليات العسكرية الجارية هناك بين القوات الروسية والأوكرانية.

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كما أكدت أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر"، معتبرة أن "اتخاذ إجراءات مؤقتة أمر ملح"، وداعية إلى إقامة منطقة أمنية نووية.

"منطقة آمنة"

كما أشارت إلى استعدادها للبدء فورا بمشاورات من أجل إقامة تلك "المنطقة الآمنة" في المجمع المترامي الأطراف، بما يمنع وقوع الحوادث.

إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكدت في الوقت عينه أنها لم تجد ما يشير إلى تلوث إشعاعي في المنطقة.

وكانت الوكالة التي زار مفتشوها الموقع الذي تسيطر عليه القوات الروسية الأسبوع الماضي، حذرت مراراً من خطوة تدهور الوضع في هذا الموقع الحساس، وسط استمرار سقوط القذائف بمحيطه.

غروسي في زابوريجيا (فرانس برس)
غروسي في زابوريجيا (فرانس برس)

قصف متبادل

فيما تبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف تلك المحطة، التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها.

بينما حذر المجتمع الدولي من كارثة نووية كبرى في حال لم يتم ضبط الوضع، ووقف القصف المتبادل بين الطرفين.

يذكر أن زابوريجيا تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تعتبر مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية البلاد بأكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.

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