تايوان: مهاراتنا العسكرية تطورت بفضل المناورات الصينية

أكدت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون أن المهارات القتالية للجيش التايواني أصبحت الآن "أكثر نضجا" وهي أكثر قدرة على القتال وذلك بفضل المناورات الصينية التي أجريت مؤخراً.

وفي حديثها إلى أفراد القوات الجوية في قاعدة هوالين الجوية على الساحل الشرقي لتايوان، قال تساي إن الوضع حول مضيق تايوان لا يزال متوترا وأن التهديد لم يختف.

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كما أضافت، بحسب نص التصريحات الصادرة عن المكتب الرئاسي، أنه "في مواجهة التحديات، رد جيشنا الوطني بهدوء على نوايا العدو بالتطفل ودافع بإصرار عن أمن البلاد"، في إشارة إلى المناورات الصينية.

"أكثر نضجاً"

وتابعت قائلة "أعتقد أنه بعد هذه الفترة من الاستعداد القتالي، أصبحت المهارات القتالية لجيشنا الوطني أكثر نضجاً وقوتها القتالية أكثر قوة."

يشار إلى أن سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة، يعيشون تحت تهديد مستمرّ بغزو قد تنفّذه بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها وتريد استعادتها يوماً ما، بالقوة إذا لزم الأمر.

مناورات صينية

وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مطلع الشهر الفائت، أرسلت الصين طوال أسبوع كامل سفناً حربية ومقاتلات وصواريخ إلى مياه تايوان وأجوائها. وكانت هذه المناورات الأكبر والأكثر عدوانية منذ منتصف التسعينات.

كذلك كثّفت الصين خطواتها العسكرية في عهد الرئيس شي جينبينغ، ما وضع الجيش التايواني تحت ضغط أكبر، إذ إن أسطوله متقادم.

والأسبوع الماضي، أعلنت تايوان أنها تعتزم رفع ميزانيتها العسكرية إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ 19,2 مليار يورو.