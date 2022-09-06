ليز تراس: سنحول بريطانيا إلى دولة بإمكانات كبيرة

في أول كلمة لها كرئيسة وزراء بريطانيا، أكدت ليز تراس أن حكومتها ستواجه التداعيات التي خلفتها الأزمات العالمية على بلادها.

وقالت تراس من مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت الثلاثاء: "سنحول بريطانيا إلى دولة بإمكانات كبيرة"، لافتة إلى أن لديها خطة قوية لدعم الاقتصاد، وأن بلادها ستتجاوز العاصفة وستبني اقتصادها مجدداً.

مادة اعلانية

كما أضافت أن بريطانيا ستواصل العمل مع الشركاء والحلفاء في العالم. وأردفت قائلة: "نواجه تقلبات عالمية بسبب حرب موسكو في أوكرانيا"، مشددة على أن حكومتها ستتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة بعد قطع الغاز الروسي.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تطلعه للعمل مع رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، قائلاً: "أتطلع للعمل مع ليز تراس لمواجهة التحديات العالمية وتوطيد العلاقات بين واشنطن ولندن".

سلسلة من أصعب التحديات

يذكر أن تراس تولت رئاسة الحكومة البريطانية في وقت سابق الثلاثاء، لتواجه سلسلة من أصعب التحديات التي يتصدى لها رئيس وزراء جديد في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وكساد يلوح في الأفق وصراع بين العمال وأرباب العمل.

وتوجهت تراس، وهي رابع زعيم لحزب المحافظين يشغل منصب رئيس الوزراء خلال 6 سنوات، بطريق الجو إلى منزل الأسرة المالكة في اسكتلندا لتطلب منها الملكة إليزابيث تشكيل الحكومة، وفق رويترز.

كما ذكر قصر بكنغهام في بيان، أن الملكة استقبلت، الثلاثاء، عضو البرلمان تراس، وطلبت منها تشكيل حكومة جديدة، وقبلت تراس العرض.

يشار إلى أن تراس تتولى هذا المنصب خلفاً لبوريس جونسون الذي اضطر للاستقالة بعد 3 سنوات صاخبة قضاها في المنصب. وحث جونسون البلاد وحزبه على توحيد صفوفه وراء رئيسة الوزراء الجديدة.

اقتصاد يواجه أزمة

وترث تراس اقتصاداً يواجه أزمة مع معدل تضخم مرتفع، وتصاعد تكاليف الطاقة، وتحذير بنك إنجلترا من كساد طويل مع نهاية العام الجاري. وبالفعل بدأ العمال في أنحاء البلاد إضراباً عن العمل.

وتسببت خطتها لإحياء الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية مع احتمال تخصيص نحو 100 مليار جنيه إسترليني للحد من تكاليف الطاقة في انزعاج الأسواق المالية بشدة، مما دفع المستثمرين إلى التخلص من الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية.

هزمت ريشي سوناك

إلى ذلك استلمت مسؤولية قيادة بريطانيا وهي تحوز تأييداً سياسياً أضعف من ذلك الذي تمتع به العديد من أسلافها.

وشغلت تراس مناصب رئيسية في الحكومة على مدى 8 سنوات، لكنها هزمت منافسها ريشي سوناك على منصب زعيم الحزب في تصويت لأعضاء الحزب بهامش فوز أقل مما كان متوقعاً، كما أنها لم تكن في البداية الخيار الأول للمشرعين أعضاء الحزب.