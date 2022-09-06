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مجاعة وشيكة.. صرخة أممية لجمع الأموال للصومال

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بعد موجات من الجفاف.. الصومال على شفا مجاعة مهلكة

مجاعة وشيكة.. صرخة أممية لجمع الأموال للصومال

دبي - العربية.نت

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دعا رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الثلاثاء المجتمع الدولي إلى تقديم الأموال لمساعدة الصومال قائلا حيث أكثر من 200 ألف شخص على شفا مجاعة بسبب جفاف تاريخي.

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فخلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من العاصمة الصومالية مقديشو ناشد مارتن غريفيث الأسرة الدولية قائلا "من فضلكم لا تنسوا الصومال".

ووصف الوضع المأسوي للبلاد من خلال قصة فتاة تبلغ من العمر عامين ونصف التقاها في المستشفى الأحد.

"توفيت اليوم"

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الذي بدا متأثرا "هي صورة لا يتم عرضها على التلفزيون. نحافة شديدة وعدم القدرة على التواصل بسبب وضعها اليائس". وأضاف "توفيت اليوم".

المجاعة في الصومال (رويترز)
المجاعة في الصومال (رويترز)

وأضاف بعد "رؤية ما لم نرغب في رؤيته" في هذا المستشفى "الأمر المقلق هو أن الوضع ربما يكون أسوأ في المناطق التي يأتون منها" مشددًا على ضرورة التمكن من مساعدة ضحايا الجفاف مباشرة قبل ان يبدأوا بالنزوح.

"تحذير أخير"

وكان حذر الاثنين من أن الصومال على شفير المجاعة موجها "تحذيرًا أخيرًا". وشدد مارتن غريفيث "نحن بحاجة إلى المال".

فيما حث الدول المانحة التي تراجعت مساعداتها بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا بالقول "لذا أرجوكم لا تنسوا الصومال".

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