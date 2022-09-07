أردوغان: الغرب يتبع سياسية تقوم على استفزاز روسيا

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة إلى بلغراد، الأربعاء، الدول الغربية بـ"اتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا.

ورداً على سؤال حول أزمة الطاقة في أوروبا، قال أردوغان في مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه "يمكنني أن أقول بشكل علني إنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب... صحيح. إن الغرب يتبع سياسية تقوم على استفزاز" روسيا.

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كما أضاف: "طالما تحاولون شن مثل هذه الحرب الاستفزازية، فلن تتمكنوا من الحصول على النتائج المنشودة"، وفق فرانس برس.

"اتباع سياسة التوازن"

كذلك أردف: "نحن كدولة تركيا، حافظنا على سياسية التوازن بين روسيا وأوكرانيا. وسنواصل اتباع سياسة التوازن هذه".

يشار إلى أنه في حين أن أنقرة تزود كييف بمسيرات عسكرية، إلا أنها رفضت الانضمام إلى الدول الغربية من حيث فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها في أوكرانيا.

كما سبق أن أرجع الرئيس التركي الثلاثاء أزمة الطاقة في أوروبا إلى العقوبات المفروضة على روسيا. وأكد من أنقرة أن "أوروبا تحصد ما زرعته. موقف أوروبا حيال (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، عقوباتها، دفعته - سواء برغبته أم لا - للقول: إذا قمتم بذلك، فسأقوم (من جهتي) بذاك".

آلاف العقوبات المؤلمة

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الفائت، فرضت الدول الأوروبية وأميركا آلاف العقوبات المؤلمة على موسكو، طالت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن الأثرياء والمسؤولين الروس.

فيما ردت موسكو بالمثل على عدد من تلك العقوبات، كان آخرها قطع الغاز (عبر إيقاف خط نوردستريم 1) عن عدد من الدول الأوروبية.