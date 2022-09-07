رأوا الموت بعرض البحر.. تفاصيل إنقاذ مصر لقارب من لبنان

في مأساة جديدة من مآسي الهجرة غير الشرعية، أعلنت مصر أن سفينة "وادي الكرنك" المملوكة لشركة الملاحة الوطنية، ساهمت بعملية إنقاذ 60 فردا محاصرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط قادماً من لبنان.
وأشارت أن السفينة كانت متجهة من ميناء سفاجا إلى ميناء دانكرك بفرنسا لنقل شحنة قمح إلى مصر، عندما تلقت تنبيها من نادي الحماية والتعويض الأميركي "P&l club" بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحارها.
إبحار لـ5 ساعات
كما أضافت في بيان نشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته في فيسبوك مساء أمس، أن الشركة أصدرت بعد التحذير، تعليمات فورية لربان السفينة بتغيير خط السير واتخاذ كل ما يلزم لإنقاذ القارب.
فغيرت السفينة وجهتها بمقدار 40 ميل بحري، وأبحرت مدة 5 ساعات إضافية باتجاه منطقة القارب المشار إليه، إلى أن وجدته وربطته بجسمها ثم قدّمت للناس طعاماً وماء ودواء ثم سحبتهم إلى سطحها مع اشتداد الأمواج ودخول المياه إلى القارب.
أما جنسيات الركّاب فكانوا سوريين ولبنانيين وفلسطينيين، غادروا لبنان بقارب هجرة غير شرعية متجهين إلى أحد الموانئ الأوروبية، وعددهم 60 فردا (24 رجلا و12 سيدة و20 طفلا وأربعة رضع)، دون أي خسائر بالأرواح.
أسوأ أزمة وأسوأ موجة هجرة
يشار إلى أن هذه الواقعة أتت بعد 4 أشهر على حادثة غرق، قارب هجرة غير شرعي شمال لبنان، على متنه بحسب الأمم المتحدة ما لا يقل عن 84 شخصاً من نساء ورجال وأطفال، حيث استطاع الجيش اللبناني حينها إنقاذ 45 شخصاً بعد الحادثة، وانتشال 6 جثامين، ليبقى نحو 39 ضحية في أعماق المياه.
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 أزمة اقتصادية حادة، صنفها البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، حيث فقدت الليرة نحو 90%من قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار
وتسبب تلك الأزمة بواحدة من أكبر موجات الهجرة في تاريخ البلاد، وذلك بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
-
جريمة تهز تركيا.. خرج من إدلب حالما بكلية الطب وعاد جثةوسط تزايد حالات العنف ضد اللاجئين، لا تزال تداعيات مقتل الشاب السوري فارس العلي على يد مجموعة شبّان أتراك تثير جدلاً واسعاً في البلاد.وتعود الجريمة ... سوريا
-
لم يتهم كييف.. لافروف"تقرير الوكالة الذرية يحتاج توضيحابعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقريرها الذي صدر أمس أن القصف الذي يتعرض له محيط محطة زابوريجيا النووية الضخمة في جنوب أوكرانيا مقلق وخطير، ... العرب والعالم
-
"وول ستريت" تغلق على انخفاض في أول جلسة بعد العطلاتالطاقة وخدمات الاتصالات من بين أسوأ القطاعات الرئيسية أداء على "ستاندرد آند بورز" أسواق المال