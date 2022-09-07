روسيا: نأسف لعدم تحميل مسؤولية ما يجري بزابوريجيا لأوكرانيا

أسف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوريجيا أحجم عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية.

وأوضح فاسيلي نيبينزيا "نأسف لعدم ذكر مصدر عمليات القصف هذه مباشرة (..) في تقريركم هذا" معتبرا أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المجلس عن بعد "تأكيد" على أن "التهديد الوحيد" لهذا الموقع يأتي "من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية".

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الوضع خطير

وكانت الوكالة الذرية قد حذرت في تقرير من 52 صفحة أعدته بعد زيارة لمحطة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، ونشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، من أن الوضع في تلك المحطة النووية الأكبر في أوروبا لا يزال خطيراً.

وشددت على أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووي، جراء العمليات العسكرية الجارية هناك بين القوات الروسية والأوكرانية.

كما أكدت أن "الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر"، معتبرة أن "اتخاذ إجراءات مؤقتة أمر ملح"، وداعية إلى إقامة منطقة أمنية نووية.

"منطقة آمنة"

كما أشارت إلى استعدادها للبدء فورا بمشاورات من أجل إقامة تلك "المنطقة الآمنة" في المجمع المترامي الأطراف، بما يمنع وقوع الحوادث.

إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكدت في الوقت عينه أنها لم تجد ما يشير إلى تلوث إشعاعي في المنطقة.

وكانت الوكالة التي زار مفتشوها الموقع الذي تسيطر عليه القوات الروسية الأسبوع الماضي، حذرت مراراً من خطوة تدهور الوضع في هذا الموقع الحساس، وسط استمرار سقوط القذائف بمحيطه.

تقاذف الاتهامات

فيما تبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف تلك المحطة، التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها.

بينما حذر المجتمع الدولي من كارثة نووية كبرى في حال لم يتم ضبط الوضع، ووقف القصف المتبادل بين الطرفين.

يذكر أن زابوريجيا تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تعتبر مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية البلاد بأكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.