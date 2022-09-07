.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طالبان: نعاني من العزلة لكننا قادرون على ممارسة التجارة دولياً

  • الخط
وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، أمير خان متقي - رويترز
وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، أمير خان متقي

طالبان: نعاني من العزلة لكننا قادرون على ممارسة التجارة دولياً

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

رغم مرور عام على استيلائهم على السلطة في كابل بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021 ، اعترف وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، أمير خان متقي، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة لا تزال معزولة.

اتهمته علناً باغتصابها.. طالبان تعتقل امرأة فضحت مسؤولاً سابقاً العرب والعالم اتهمته علناً باغتصابها.. طالبان تعتقل امرأة فضحت مسؤولاً سابقاً

لكنه ادعى أنها قادرة على ممارسة الأعمال والتجارة على الصعيد الدولي، وكأنها معترف بها رسمياً على المسرح العالمي.

وكان أمير خان متقي قد طالب في وقت سابق المجتمع الدولي بالاعتراف بحکومة طالبان، کي لا یتکرر ما حدث في الماضي، زاعماً أن الحركة "شكلت حكومة شاملة تستطيع توحيد الشعب الأفغاني وتوفر لهم الأمن والرفاهیة".

كما اعتبر أن مؤامرات كثيرة انطلقت لإضعاف النظام الاقتصادي والمؤسسات الحكومية في أفغانستان، مؤكدا أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحة العالم بأسره.

من كابل (فرانس برس)
من كابل (فرانس برس)

يذكر أن طالبان سيطرت على أفغانستان إثر انسحاب القوات الأميركية بعد 20 عاماً في 15 أغسطس 2021 بعد أن سقطت العاصمة كابل في أيدي الجماعة المسلحة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة طالبان على أغلب أراضي البلاد مع بدء الانسحاب الأميركي.

وأنهت الولايات المتحدة عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً في أغسطس 2021، بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابل، تزامن ذلك مع سيطرة الحركة على السلطة وهروب الرئيس السابق أشرف غني.

منذ ذلك الحين، أصبحت البلاد الممزقة تعيش تحت قواعد وخارطة مختلفة، من انهيار للمؤسسات إلى فقدان للحرية، دافنة أحلام الشعب الأفغاني بأكمله نحو حياة أفضل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سلسلة أزمات اقتصادية تواجه تراس تتطلب إجراءات فورية.. فما هي؟ سلسلة أزمات اقتصادية تواجه تراس تتطلب إجراءات فورية.. فما هي؟
اكتشف المزيد