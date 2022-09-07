طالبان: نعاني من العزلة لكننا قادرون على ممارسة التجارة دولياً

رغم مرور عام على استيلائهم على السلطة في كابل بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021 ، اعترف وزير الخارجية الأفغاني في حكومة طالبان، أمير خان متقي، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة لا تزال معزولة.

لكنه ادعى أنها قادرة على ممارسة الأعمال والتجارة على الصعيد الدولي، وكأنها معترف بها رسمياً على المسرح العالمي.

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وكان أمير خان متقي قد طالب في وقت سابق المجتمع الدولي بالاعتراف بحکومة طالبان، کي لا یتکرر ما حدث في الماضي، زاعماً أن الحركة "شكلت حكومة شاملة تستطيع توحيد الشعب الأفغاني وتوفر لهم الأمن والرفاهیة".

كما اعتبر أن مؤامرات كثيرة انطلقت لإضعاف النظام الاقتصادي والمؤسسات الحكومية في أفغانستان، مؤكدا أن استقرار أفغانستان يصب في مصلحة العالم بأسره.

يذكر أن طالبان سيطرت على أفغانستان إثر انسحاب القوات الأميركية بعد 20 عاماً في 15 أغسطس 2021 بعد أن سقطت العاصمة كابل في أيدي الجماعة المسلحة دون قتال، وهو ما جاء استكمالا لسيطرة طالبان على أغلب أراضي البلاد مع بدء الانسحاب الأميركي.

وأنهت الولايات المتحدة عملية انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان نهائياً في أغسطس 2021، بعد عملية إجلاء جوي امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابل، تزامن ذلك مع سيطرة الحركة على السلطة وهروب الرئيس السابق أشرف غني.

منذ ذلك الحين، أصبحت البلاد الممزقة تعيش تحت قواعد وخارطة مختلفة، من انهيار للمؤسسات إلى فقدان للحرية، دافنة أحلام الشعب الأفغاني بأكمله نحو حياة أفضل.