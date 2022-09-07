رغم التحذيرات.. روسيا تواصل قصف منطقة محطة زابوريجيا

بعد يوم من ضغط الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على موسكو وكييف لإقامة منطقة آمنة في محطة زابوريجيا الأوكرانية لتجنب كارثة محتملة، أعلن مسؤول أوكراني، اليوم الأربعاء، أن روسيا مستمرة في قصف منطقة المحطة النووية التي تعتبر الأكبر في أوروبا.

وقال حاكم المنطقة، فالنتين ريزنيشنكو إن مدينة نيكوبول، الواقعة على الضفة المقابلة لنهر دنيبر من محطة زابوريجيا، تعرضت لإطلاق صواريخ ومدفعية ثقيلة.

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كما أضاف "هناك حرائق وانقطاع للتيار الكهربائي وأمور أخرى في (المحطة) تجبرنا على إعداد السكان المحليين لعواقب الخطر النووي".

أمر كارثي للغاية

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن "أمرا كارثيا للغاية يمكن أن يحدث" في زابوريجيا.

كذلك، طالبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة بتقريرها الذي نشرته أمس بإقامة "منطقة أمنية" لتجنّب أي حادث نووي في المحطة الضخمة، التي تسيطر عليها القوات الروسية، محذّرة من أنّ "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمرّ".

وأكدت في تقريرها الذي جاء في 52 صفحة أنّ "اتخاذ إجراءات مؤقتة أمر ملح"، وشدّدت على أنّ "عمليات القصف في الموقع ومحيطه يجب أن تتوقف لتجنّب التسبّب بأضرار جديدة بالمنشآت"، مشيرة إلى "ظروف التوتر القصوى" التي يعمل في ظلّها الطاقم الأوكراني في المحطة تحت إشراف القوات الروسية.

في حين، لم يوافق مسؤولو موسكو ولا كييف على الفور بفكرة تأسيس منطقة آمنة، قائلين إن هناك حاجة لمزيد من التفاصيل حول الاقتراح.

اتهامات متبادلة

وتبادلت كل من موسكو وكييف خلال الأشهر والأسابيع الماضية، الاتهامات بقصف تلك المحطة، التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا برمتها.

بينما حذر المجتمع الدولي من كارثة نووية كبرى في حال لم يتم ضبط الوضع، ووقف القصف المتبادل بين الطرفين.

يذكر أن زابوريجيا تخضع، منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

كما تعتبر مصدراً مهما لتزويد أوكرانيا بالكهرباء، إذ تؤمن تلك المحطة التي تقع على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، الذي يفصل بين القوات الروسية والأوكرانية البلاد بأكثر من 20% من احتياجاتها الكهربائية.