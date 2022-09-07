نائب وزير الدفاع البولندي: نتأهب لحرب محتملة مع روسيا

كشف نائب وزير الدفاع البولندي، مارسين أوسيبا، أن وزارة الدفاع تعكف على إصلاح القوات المسلحة تأهباً لاشتباك محتمل مع روسيا.

وقال أوسيبا الأربعاء إن "هناك خطرا جديا من اندلاع حرب مع روسيا في الفترة من 3 إلى 10 سنوات.. يجب أن نستغل هذا الوقت لإعادة تجهيز الجيش البولندي قدر الإمكان"، وفق وسائل إعلام روسية.

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كما أضاف أن الإدارة العسكرية البولندية "تنفذ أكثر برامج التسلح طموحاً في التاريخ"، ومن المخطط شراء الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وراجمات الصواريخ والطائرات المسيرة.

300 ألف جندي

كذلك أكد أوسيبا أن وارسو ستعمل على زيادة حجم الجيش إلى 300 ألف جندي في غضون عقد من الزمن.

وأشار إلى أنه على الرغم من ميزانية الدفاع "المتضخمة بشكل قياسي" للعام المقبل فلن تكون هناك أموال حكومية كافية لتنفيذ جميع الخطط.

"موقف جنوني"

تأتي تلك التصريحات فيما صرح السفير الروسي في وارسو سيرغي أندرييف أن موسكو لن تهاجم بولندا وليس لديها سبب لتهديد أمنها.

في حين شدد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، على أن بولندا تتخذ "موقفاً جنونياً" تجاه روسيا.

وكانت السلطات البولندية قد أعلنت في وقت سابق عزمها رفع العدد الإجمالي للجيش إلى 400 ألف شخص، وقامت بشراء الطائرات القتالية وطائرات النقل والدبابات ومدافع وراجمات صواريخ، ومضادات طائرات، وأسلحة مضادة للدبابات والصواريخ.