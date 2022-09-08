إعادة فتح 5 ثانويات للفتيات في ولاية باكتيا في أفغانستان

قال مسؤول إقليمي، اليوم الخميس، إن خمس مدارس ثانوية عامة للبنات أعيد فتحها في ولاية باكتيا في شرق أفغانستان بناء على إصرار مئات الطالبات اللواتي حُرمن من التعليم، بعد أن أغلقت حركة طالبان هذه المؤسسات.

كانت طالبان قد حظرت رسمياً على الفتيات متابعة التعليم الثانوي، لكن هذا الأمر تم تجاهله في بعض مناطق أفغانستان البعيدة عن العاصمة كابل وعن قندهار معقل ومهد طالبان.

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ففي ولاية باكتيا في الشرق، عادت نحو 300 فتاة إلى المدرسة منذ الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود قرار رسمي بذلك، بحسب ما قاله محمد والي أحمدي، مدير ثانوية شاشغر في مدينة غارديز لوكالة "فرانس بس".

وشاهد مصور "فرانس برس" مجموعات من الفتيات في طريقهن إلى المدرسة صباح الخميس.

وقال أحمدي: "جاءت الفتيات بمفردهن، ولم يسعنا أن نعيدهن أدراجهن". وشدد على أنه إذا أمرت وزارة التعليم بإغلاق المدرسة، فسيفعل ذلك "على الفور".

من جهته، قال مدير الإعلام والثقافة في باكتيا، خليقيار أحمد زاي، لوكالة "فرانس برس": "قبل أيام قليلة، اتصلت الطالبات بمديري خمس مدارس لطلب إعادة فتحها. ومنذ ذلك الحين، استؤنفت الفصول الدراسية والمدارس مفتوحة الآن".

وتقع أربع من المدارس في عاصمة ولاية باكتيا وواحدة في منطقة سمكاني.

وقال أحمد زاي إنه من المرجح أن تحذو المدارس الأخرى في الولاية حذوها. وأضاف: "إذا نسقت الطالبات مع مديري المدارس، فإن عملية إعادة فتح المدارس ستستمر في الولاية".

ومنذ توليها السلطة في أغسطس 2021، فرضت طالبان قيوداً مشددة على الفتيات والنساء لاستبعادهن من الحياة العامة.

وفي مارس، أمرت بإغلاق جميع المدارس الثانوية للفتيات، بعد ساعات فقط من إعادة فتحها.

ومنذ ذلك الحين، قالت طالبان إن المنع على صلة "بمشكلة فنية". ومع ذلك، ظلت بعض المدارس العامة مفتوحة في مناطق معينة من البلاد، بضغط من العائلات ووجهاء محليين.