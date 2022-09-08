مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي برام الله

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم قرب قرية "بيتين" شرق رام الله.

وذكر مراسل أن جنديا اسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، خلال اشتباكات قوية اندلعت في مخيم جنين عند اقتحامه من الجيش الاسرائيلي.

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وذكر بيان للجيش الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل فلسطيني ليل الأربعاء الخميس في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أن هاجم جنديا بمطرقة.

وقال الجيش "خلال نشاطات روتينية بالقرب من بلدة بيتين (شمال رام الله) هاجم مشتبه به جنديا بمطرقة ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه.

رد الجندي بإطلاق النار وتحييد المشتبه به". وأوضح متحدث عسكري أن الفلسطيني قتل.

وليل الإثنين، لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب 7 آخرون، في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن وسام بكر مدير مستشفى جنين، فجر الثلاثاء، مقتل الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاما) وإصابة 7 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الإسرائيلية.

ووفقا للوكالة فقد اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، مدينة جنين من عدة محاور، وأغلقت مداخلها، في إطار عملية أطلق عليها اسم "كسر الأمواج".