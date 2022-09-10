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بسبب كتب أطفال.. السجن 19 شهراً لأخصائيي تخاطب في هونغ كونغ

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FILE - Li Kwai-wah, senior superintendent of Police National Security Department, poses with three children's books that revolve around a village of sheep which has to deal with wolves from a different village in Hong Kong on July 22, 2021. A Hong Kong court sentenced five speech therapists to nearly two years in prison Saturday, Sept. 10, 2022 for their role in the publication of children’s books rules as seditious. (AP Photo/Vincent Yu, File)
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية وتمت مصادرتها
هونغ كونغ

بسبب كتب أطفال.. السجن 19 شهراً لأخصائيي تخاطب في هونغ كونغ

الادعاء العام رأى أن هذه الكتب تحرض على الفتنة حيث تضم رسوم كاريكاتير لأغنام وذئاب اعتبرها مناهضة للحكومة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صدرت أحكام اليوم السبت في هونغ كونغ بالسجن 19 شهراً بحق خمسة من أخصائيي التخاطب بتهمة التآمر لنشر كتب أطفال تحرض على الفتنة وتضم رسوم كاريكاتير لأغنام وذئاب اعتبرها الادعاء العام مناهضة للحكومة.

وأدين المعالجون الخمسة يوم الأربعاء بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية معني بالتحريض على الفتنة، في قضية ندد بها نشطاء حقوق الإنسان باعتبارها "عملا قمعيا وقحا"، وهو ما رفضته حكومة هونغ كونغ.

أحد المتهمين في القضية
أحد المتهمين في القضية

وواجه المعالجون، الذين دفعوا ببراءتهم، اتهامات بنشر ثلاثة كتب تحتوي على رسوم كاريكاتير لأغنام تحارب الذئاب.

وقال قاضي المحكمة الجزئية كووك واي كين، إنه يجب معاقبة المتهمين "ليس بسبب النشر أو الكلمات، بل بسبب إيذاء عقول الأطفال أو احتمال تعريضها للأذى"، قائلاً إن ما اقترفوه يزرع بذور "عدم الاستقرار".

الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها

وقال كووك: "ما فعله المتهمون بالأطفال في سن 4 أعوام فأكثر كان في الواقع تمريناً لغسل الدماغ بهدف توجيه الأطفال الصغار جداً لقبول آرائهم وقيمهم".

وأشارت الكتب إلى أحداث من بينها الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها المدينة عام 2019 وقضية 12 محتجاً فروا من هونغ كونغ على متن قارب سريع في عام 2020 وأسرهم خفر السواحل الصيني.

الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
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وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قضية منشورات مثيرة للفتنة إلى القضاء في هونغ كونغ منذ احتجاجات 2019 وفرض بكين قانون الأمن القومي على المدينة في عام 2020، والذي قال المسؤولون إنه أمر حيوي لاستعادة الاستقرار.

وينتمي المتهمون إلى الاتحاد العام لأخصائيي التخاطب في هونغ كونغ، والذي قال القاضي كووك إنه "من الواضح أنه تم إنشاؤه لأغراض سياسية".

وسُجن المتهمون الخمسة بالفعل منذ أكثر من عام، وقد يكونون مؤهلين للإفراج المبكر بموجب أحكام العقوبة البالغة 19 شهراً التي صدرت السبت.

الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
  • الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
  • الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
  • الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
3 صور
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
الكتب التي اعتبرها الادعاء العام تحريضية والتي تمت مصادرتها
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