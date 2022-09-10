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بوتين يهنئ الملك تشارلز بتوليه عرش المملكة المتحدة

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بوتين والملك تشارلز 2003

بوتين يهنئ الملك تشارلز بتوليه عرش المملكة المتحدة

الكرملين أعلن الجمعة بأن الرئيس الروسي لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية

دبي - العربية.نت

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كتبت السفارة الروسية في لندن على تويتر أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث بتوليه العرش.

وورد في بيان بوتين "أتقدم بخالص التهنئة لتوليكم العرش". وأضاف "أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة وأطيب الأمنيات".

وكان بوتين أعرب الخميس، لملك بريطانيا تشارلز الثالث، عن تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

بوتين والملكة اليزابيت عام 2003
بوتين والملكة اليزابيت عام 2003

وقال بوتين، في بيان، إن الملكة إليزابيث الثانية "تمتعت بحب واحترام رعاياها، فضلا عن السلطة على المسرح العالمي"، وأضاف: "ترتبط أهم الأحداث في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة ارتباطا وثيقا باسم صاحبة الجلالة".

وخاطب الرئيس الروسي، الملك تشارلز الثالث: "أتمنى لكم الشجاعة والمثابرة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها"، وأضاف: "أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأفراد العائلة الملكية وجميع شعب بريطانيا العظمى".

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وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الجمعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال بيسكوف إنه على الرغم من أن "الروس احترموها لحكمتها"، إلا أن حضور بوتين جنازة الملكة "غير مطروح".

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