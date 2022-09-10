بوتين يهنئ الملك تشارلز بتوليه عرش المملكة المتحدة
الكرملين أعلن الجمعة بأن الرئيس الروسي لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية
كتبت السفارة الروسية في لندن على تويتر أن الرئيس فلاديمير بوتين هنأ ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث بتوليه العرش.
وورد في بيان بوتين "أتقدم بخالص التهنئة لتوليكم العرش". وأضاف "أتمنى لجلالتكم النجاح والصحة الجيدة وأطيب الأمنيات".
وكان بوتين أعرب الخميس، لملك بريطانيا تشارلز الثالث، عن تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال بوتين، في بيان، إن الملكة إليزابيث الثانية "تمتعت بحب واحترام رعاياها، فضلا عن السلطة على المسرح العالمي"، وأضاف: "ترتبط أهم الأحداث في التاريخ الحديث للمملكة المتحدة ارتباطا وثيقا باسم صاحبة الجلالة".
وخاطب الرئيس الروسي، الملك تشارلز الثالث: "أتمنى لكم الشجاعة والمثابرة في مواجهة هذه الخسارة الفادحة التي لا يمكن تعويضها"، وأضاف: "أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأفراد العائلة الملكية وجميع شعب بريطانيا العظمى".
وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أمس الجمعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال بيسكوف إنه على الرغم من أن "الروس احترموها لحكمتها"، إلا أن حضور بوتين جنازة الملكة "غير مطروح".
-
بسبب تلوث المياه.. الكوليرا ينتشر بشمال وشرق سوريا ويقتل 3الإدارة الذاتية الكردية ناشدت المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا سوريا
-
"أطلقت عليه الرصاص وأحرقته".. مقتل أردني بطريقة بشعة على يد حماتهكشف مصدر لـ"العربية.نت" أن القاتلة اعترفت بالتحقيق أنها أقدمت على قتل زوج ابنتها نتيجة وجود خلافات عائلية الأخيرة
-
بسبب كتب أطفال.. السجن 19 شهراً لأخصائيي تخاطب في هونغ كونغالادعاء العام رأى أن هذه الكتب تحرض على الفتنة حيث تضم رسوم كاريكاتير لأغنام وذئاب اعتبرها مناهضة للحكومة العرب والعالم