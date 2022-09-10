طالبان: مقتل 3 في تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال تدريب

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية التابعة لحركة طالبان اليوم السبت مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال مهمة تدريب للحركة في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال عناية الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع: "طائرة هليكوبتر أميركية من طراز بلاك هوك حلقت.. للتدريب وتحطمت بسبب مشكلة فنية داخل حرم جامعة الدفاع الوطني"، مضيفاً أن خمسة أشخاص أصيبوا أيضاً في الحادث.