أفغانستان وطالبان
طالبان: مقتل 3 في تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال تدريب
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية التابعة لحركة طالبان اليوم السبت مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال مهمة تدريب للحركة في العاصمة الأفغانية كابل.
وقال عناية الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع: "طائرة هليكوبتر أميركية من طراز بلاك هوك حلقت.. للتدريب وتحطمت بسبب مشكلة فنية داخل حرم جامعة الدفاع الوطني"، مضيفاً أن خمسة أشخاص أصيبوا أيضاً في الحادث.
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