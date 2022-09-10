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طالبان: مقتل 3 في تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال تدريب

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A Black Hawk helicopter takes off from Forward Operating Base Apache in Afghanistan's Zabul Province May 23, 2012. REUTERS/Tim Wimborne (AFGHANISTAN - Tags: MILITARY CONFLICT)
طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك في أفغانستان (أرشيفية)
أفغانستان وطالبان

طالبان: مقتل 3 في تحطم هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال تدريب

العربية.نت

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية التابعة لحركة طالبان اليوم السبت مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال مهمة تدريب للحركة في العاصمة الأفغانية كابل.

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وقال عناية الله خوارزمي المتحدث باسم وزارة الدفاع: "طائرة هليكوبتر أميركية من طراز بلاك هوك حلقت.. للتدريب وتحطمت بسبب مشكلة فنية داخل حرم جامعة الدفاع الوطني"، مضيفاً أن خمسة أشخاص أصيبوا أيضاً في الحادث.

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